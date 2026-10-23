En el prefacio de mi libro más reciente, “Constancia de percepciones”, afirmo lo siguiente: “Un tributo a mis maestras y maestros es el subtítulo de este libro. Difícil definirlos, en términos de sus semblanzas académicas o profesionales, y en pocas palabras. Por ello, ofrezco disculpas por no incluir en esta obra todas y cada una de las anécdotas vividas...”

En el libro recupero algunas semblanzas que escribí previamente o exclusivamente para el libro sobre Serafín Mercado Doménech, René Drucker Colín, Carlos Fernández Gaos, Esperanza Ramírez, Manuel Gil Antón, José de la Mora Medina, Blanca Estela Zardel Jacobo, Luis González de Alba, Alfredo Furlán Malamud, Valentín Campa Salazar, Mario Rueda Beltrán, Pablo González Casanova, Olac Fuentes Molinar y María Antonia Casanova Rodríguez, maestras y maestros a quienes rindo un sencillo y significativo tributo a través de esta obra.

El título mismo juega con un doble sentido: la “constancia” como documento oficial y como perseverancia de las percepciones (impresiones, aprendizajes, influencias) que persisten a lo largo del tiempo. La constancia se juega aquí como una metáfora.

Con las personas homenajeadas he compartido diferentes momentos de la vida académica, profesional y personal, y por ello son importantes, a tal grado que ha llegado la hora de generar una “constancia de percepciones” sobre lo dado y lo recibido; sobre los procesos de la trayectoria propia, que al mismo tiempo son los devenires del recuerdo y de lo narrado.

Dicen que en las historias no es tan importante lo que sucedió, sino cómo interpretamos lo que sucedió. Bueno, a veces. Y por eso mismo quiero dejar constancia en el doble sentido de la palabra, con un sincero agradecimiento y reconocimiento hacia ellas y ellos.

El que hoy se comenta es un libro íntimo, testimonial y de homenaje, más que una obra de análisis crítico o teórico. Se trata de una colección breve (110 páginas) de apuntes, perfiles o semblanzas y notas —algunos previamente publicados y otros inéditos— en la que se deja constancia de las personas que han marcado mi trayectoria formativa.

En realidad, en esta obra rindo tributo a través de un grupo representativo de maestras y maestros, porque hay una cantidad grande de personas grandes (cien o más) que han dejado huella en este camino. Por ello, en el transcurso de los textos hago mención de sus nombres desde la educación primaria hasta los estudios de posgrado. Sin embargo, por razones obvias, en esta ocasión sólo son catorce las y los presentes, con perfiles detallados, en este libro.

Cabe decir que pueden escribirse (y ya se han escrito) más semblanzas e historias de este tipo. De hecho, he publicado perfiles de personajes y obras que dejé fuera por diversos motivos; pienso, por ejemplo, en los casos de Agnes Heller o de Jürgen Habermas.

El subtítulo lo dice con claridad: es un tributo a una parte importante de mis maestras y maestros que han influido en mi vida, directa o indirectamente, en distintas etapas de la aventura de vida, especialmente en el ámbito de la educación pública mexicana (UNAM, CCH Vallejo, Universidad Pedagógica Nacional (UPN), etc.).

Sin duda, la valoración de los textos está en las manos y en las voces de las y los lectores, colegas, amigos y familiares, a quienes agradezco de antemano su lectura y valiosos comentarios, como siempre. Por el momento, dejo aquí algunos apuntes críticos y autocríticos acerca de la obra que se presenta.

El valor positivo principal del libro radica en el rescate de la memoria docente. En un contexto educativo mexicano marcado por una crisis del reformismo educativo y la precarización laboral del docente, entre otras carencias, el libro apuesta por lo humano y lo relacional: la gratitud, el reconocimiento del magisterio y el recuerdo de figuras concretas, como José de la Mora Medina, del CCH Vallejo, o Esperanza Ramírez, en el ámbito periodístico.

En innumerables fragmentos se muestra un tono cercano, anecdotario y respetuoso, que recupera lecciones específicas, por ejemplo, la idea “mcluhaniana” de “el medio es el mensaje”, y gestos de solidaridad profesional y personal.

El libro convierte lo personal en una forma de resistencia simbólica frente al olvido de quienes forman a formadores. Sin embargo, la naturaleza de homenaje selectivo y personal es, al mismo tiempo, la principal debilidad de este libro, desde una perspectiva crítica más amplia. Al reunir perfiles de “algunas” personas clave (no de todas, como se reconoce), el libro corre el riesgo de convertirse en un ejercicio autorreferencial, más cercano a las memorias o a una recopilación de semblanzas que a una reflexión profunda sobre la pedagogía, la formación docente o las dinámicas del sistema educativo mexicano que, de hecho, no constituyen los propósitos explícitos del texto.

Falta un análisis más sistemático o contextual en torno a las semblanzas: no parece indagarse con rigor en las condiciones institucionales, las contradicciones del sistema educativo mexicano ni del magisterio como gremio; en las desigualdades de género, tan marcadas en la educación superior, en el acceso al trabajo docente; ni en cómo esas “percepciones” se entrelazan con las críticas a las políticas públicas educativas. El tono predominantemente laudatorio puede restar tensión crítica; el homenaje, cuando se queda en la gratitud, a veces elude las zonas grises o cuarteadas de la relación maestro-alumno o de la institución educativa.

El formato elegido, de colección de textos breves, lo hace, sin embargo, accesible y legible, pero también puede resultar desigual en profundidad según el perfil tratado.

Puede ser un libro valioso como testimonio generacional y como acto de reconocimiento dentro del campo educativo mexicano. Cumple con honestidad su propósito de dejar constancia de influencias formativas y de reivindicar la figura del maestro más allá de las cifras y los discursos oficiales. Sin embargo, su alcance es deliberadamente limitado: no aspira a ser un ensayo pedagógico ambicioso ni una crítica estructural, sino un gesto personal de memoria y gratitud.

Para lectores interesados en las trayectorias de docentes y formadores, y en contextos educativos específicos, como en las historias orales de la FES Iztacala, del CCH, de la UNAM, o de la UPN; para quienes valoran el lado humano de la educación pública, resulta una lectura amable y pertinente. Quienes busquen un análisis más duro o teórico de la percepción, la formación o el sistema educativo encontrarán aquí más afectos y emociones que rigurosidad crítica. En ese sentido, el libro es coherente consigo mismo: se deja constancia de las percepciones del autor, pero su contenido no pretende colocarse en verdad universal.

Finalmente, diría que la portada es una mezcla de simbolismos: Por una parte, los rostros de las y los personajes centrales de la obra no están completos y se ven colocados en una especie de cinta de cine, que bien podrían representar la película de una vida; por otra parte, el fondo blanco y la tipografía de máquina de escribir podrían evocar una hoja de papel sobre un escritorio simple, contable, o sea, el lugar donde se fabrican las constancias.

*Palabras que serán leídas durante las presentaciones del libro “Constancia de percepciones”. Un tributo a mis maestras y maestros. (Editorial Infinita / Ediciones Zetina, 2026), del autor de esta columna, los días 28 de octubre y 5 de noviembre de 2026, en la sala audiovisual de la UPN, Unidad Querétaro.