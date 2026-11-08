La prepa 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresará a clases el 9 de noviembre de 2026, luego de protestas por presunto acoso sexual y falta de seguridad.

Reanudación de clases presenciales. Las actividades académico-administrativas se retomarán el lunes 9 de noviembre de 2026, en los horarios habituales. Dirección General de la UNAM

La dirección del plantel informó que la decisión se tomó durante una mesa en la que participaron autoridades y la comunidad escolar. Para el 20 de noviembre, se programó otra mesa de seguimiento.

Prepa 8 de la UNAM

Prepa 8 de la UNAM; finaliza paro y estudiantes regresan a clases el 9 de noviembre

Luego de alcanzar acuerdos con representantes estudiantiles, profesores, madres y padres, la Dirección del Plantel informó la reanudación de las clases en la Prepa 8 de la UNAM para el 9 de noviembre de 2026.

El regreso a las aulas en el horario habitual se dará después de varias semanas de paros estudiantiles, realizadas a modo de denuncia por los presuntos casos de acoso sexual por parte de profesores.

Como parte de las exigencias, se pidió a las autoridades universitarias atender sus quejas, así como mejorar las condiciones de seguridad dentro y fuera de la Prepa 8.

Las protestas que se prolongaron por días incluyeron suspensión de clases, manifestaciones al exterior de la preparatoria y bloqueos viales en vialidades de Periférico y Barranca del Muerto.

Prepa 8 de la UNAM: encapuchados toman el plantel (Axel Fernando vía X)

Mesa de seguimiento en la prepa 8 será el 20 de noviembre

Como parte de los acuerdos, las autoridades de la UNAM establecieron una nueva mesa de seguimiento para el próximo 20 de noviembre a las 10:00 horas, aunque no se ha definido el lugar.

Próxima mesa de seguimiento. Se realizará el 20 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, lugar por confirmar UNAM

También se acordó brindar facilidades a los estudiantes que participen en dicho encuentro; para ello, deberán informar un día antes a la Secretaría Académica, con el fin de que profesores no les tomen asistencia.

La Dirección General también se comprometió a atender todas las irregularidades que el alumnado presente por escrito a través de la Secretaría General y Secretaría Académica del Plantel.