La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó sobre cambios en las actividades académicas de las preparatorias 8 y 1, en medio de las medidas adoptadas para atender la situación en ambos planteles.

Y se reveló que, mientras la Prepa 8 suspendió actividades este martes 20 de octubre, la Prepa 1 mantendrá cerradas sus instalaciones y continuará con clases a distancia.

Prepa 8 de la UNAM suspende actividades para reanudar el diálogo

La Escuela Nacional Preparatoria 8, Miguel E. Schulz, suspendió sus actividades este martes con el objetivo de facilitar la reanudación del diálogo con los estudiantes. La medida busca abrir un espacio para continuar las conversaciones entre las partes involucradas.

La suspensión de clases de la Prepa 8 modifica temporalmente las actividades habituales del plantel, mientras se busca avanzar en el diálogo, aunque hasta el momento, la información proporcionada no detalla cuándo se retomarán las clases presenciales en esta preparatoria.

Prepa 8 suspende clases este 20 de octubre (@Prepa8_UNAM / X)

Prepa 1 mantendrá clases en línea desde el 20 de octubre

Por su parte, la Prepa 1 de la UNAM mantendrá cerradas sus instalaciones y desarrollará sus clases y actividades académicas en línea a partir del 20 de octubre. Con esta decisión, los estudiantes podrán continuar con sus clases a distancia mientras permanece el cierre del plantel.

Las medidas en ambos centros educativos implican modalidades distintas: la Prepa 8 suspendió actividades para facilitar el diálogo, mientras que la Prepa 1 continuará con la enseñanza virtual.

La comunidad estudiantil deberá mantenerse atenta a los avisos oficiales de la UNAM y de cada plantel para conocer cualquier actualización sobre el calendario académico, el regreso a las aulas y las condiciones para reanudar las actividades presenciales.