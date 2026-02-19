SCJN valida tope a rentas en CDMX: ¿qué significa para inquilinos?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad del decreto emitido por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) que estipula un tope a rentas.

Pero, ¿esto qué significa para los inquilinos? Te contamos sobre la decisión de la SCJN.

SCJN declara validez de tope a rentas en CDMX; así aplicará

La SCJN avaló la constitucionalidad de un decreto que limita el aumento anual de las rentas habitacionales en la CDMX al porcentaje de inflación registrado el año anterior.

La decisión del máximo tribunal se dio al iniciar un análisis de fondo sobre el derecho a una vivienda adecuada y el impacto de la gentrificación en la CDMX que ha propiciado el desplazamiento de habitantes en diversas zonas.

Al resolver el amparo en revisión 546/2025, la SCJN respaldó la validez del artículo 2448 D del Código Civil local, vigente desde agosto de 2024.

Esta disposición establece que los arrendadores no podrán incrementar las rentas más que la inflación del año previo, con el objetivo de evitar alzas desproporcionadas en los contratos de alquiler.

La inflación de 2025 fue de 3.69%, por lo que renta en CDMX no deberá incrementar más de dicho límite. Es decir, una persona que paga 12 mil pesos mensuales de renta, el incremento máximo aplicable será de 443 pesos.

La ministra Lenia Batres Guadarrama expuso que en las últimos 20 años el valor del suelo en la CDMX se ha elevado hasta 800%, por lo que sostuvo que establecer límites a los incrementos permite un equilibrio entre la rentabilidad legítima de los propietarios y la estabilidad económica de quienes arriendan.