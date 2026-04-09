La mañana de este 9 de abril al interior del Congreso de la Ciudad de México se desató una trifulca entre manifestantes, legisladores y guardias de seguridad.

Los diputados se encontraban discutiendo el llamado ”Plan B” cuando un grupo de personas, pertenecientes a la Asamblea de Barrios y el Frente de Organizaciones Sociales de Azcapotzalco, irrumpieron en el Congreso de CDMX.

En un video compartido por PolíticoMX, en la red social X, se observa como un diputado interrumpe a una de sus colegas para hacer un importante anuncio.

“Las personas de este recinto vamos a tomar un receso hasta que haya condiciones”, dice para enseguida informar que manifestantes intentan ingresar a la fuerza.

“Tenemos una manifestación en el pleno, les pido, por favor no salgan de aquí” Diputados del Congreso de la CDMX

Al escuchar pánico en la voz del diputado, el silencio se hace presente y la tensión también.

🚨🏛️ ¡Diputados caen en pánico! Manifestantes irrumpen en Congreso de CDMX y suspenden sesión



Manifestantes intentaron dar portazo, lo que provocó la suspensión de la sesión. Ante la situación, legisladores fueron resguardados por personal de seguridad en medio de momentos de… pic.twitter.com/awn8LAwt7P — Político MX (@politicomx) April 9, 2026

El receso duró 30 minutos, posteriormente, diputados y trabajadores retomaron sus actividades con toda la confianza.

El inmueble, hasta el momento, permanece resguardado por elementos policíacos.

Manifestantes de la Asamblea de Barrios dan portazo en Congreso de CDMX

Alrededor de 200 personas pertenecientes a la Asamblea de Barrios y el Frente de Organizaciones Sociales de Azcapotzalco, se manifestaron frente al Congreso de CDMX, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Exigían viviendas en la capital a precios accesibles; no obstante, al no sentirse escuchados optaron por hacer escuchar sus peticiones a la fuerza.

Irrumpieron en las instalaciones del recinto legislativo, lo que provocó la movilización de guardias de seguridad.

Trabajadores y elementos de seguridad bloquearon los accesos, por lo que manifestantes rompieron ventanas.

En videos que ya circulan en redes sociales se muestra el momento en que los involucrados intercambian empujones e insultos.

Razón por la que guardias, como parte de los protocolos de seguridad, lanzan polvo de extintor a fin de impedir que los manifestantes se salieran con la suya.