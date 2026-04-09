El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) condenó la agresión a los diputados y los daños al inmueble ocasionados este 9 de abril, por parte de manifestantes que exigen viviendas accesibles.

A través de un comunicado, el Congreso de CDMX se dijo abierto a escuchar a todas las personas, así como recibirlas en el recinto; sin embargo, rechazó cualquier acto de violencia.

“Reiteramos que las puertas de este Congreso permanecen abiertas para escuchar todas las inquietudes, opiniones y propuestas de la ciudadanía en un marco de respeto, diálogo y legalidad”. Congreso de CDMX

Congreso de CDMX condena agresión a diputados y daños (Congreso CDMX)

Rechaza Congreso de CDMX la agresión a diputados y daños al recinto

Integrantes de la Asamblea de Barrios y del Frente de Organizaciones Sociales de Azcapotzalco ingresaron a la fuerza al Congreso de CDMX para exigir que se escucharan sus demandas sobre la vivienda.

Los manifestantes empujaron y golpearon la puerta del Congreso de CDMX para lograr entrar, ocasionado daños materiales; la sesión del pleno se puso en pausa y los diputados fueron resguardados.

Tras lo acontecido, el Congreso de CDMX rechazó todo acto de violencia, reiterando que el diálogo con los diputados siempre estará abierto, pero en un marco de respecto.

Jesús Sesma, presidente de la mesa directiva del Congreso de CDMX, destacó que quienes llegan a manifestarse lo hacen en un acto “de desesperación”, pero no deben llegar a la violencia.

Asimismo, Jesús Sesma dijo que, como diputados locales, aún no estaban informados sobre el problema de vivienda que exigían, lo que evidencia una falta de comunicación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo en CDMX.