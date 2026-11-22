Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron en la alcaldía Coyoacán a Jehry Durán, señalado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al robo con violencia y la comercialización ilegal de relojes de lujo en el mercado negro capitalino.

La captura se realizó en inmediaciones de la colonia Santa Catarina, en la alcaldía Coyoacán, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con las actividades de este grupo criminal.

A través de sus redes sociales oficiales, el titular de la SSC CDMX, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la detención y destacó las acciones contra esta célula delictiva, presuntamente relacionada con el robo de artículos de alta gama en la capital.

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Cateos en Coyoacán y Tlalpan dejan otros tres detenidos

Como parte de las investigaciones, las autoridades ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, presuntamente relacionados con las actividades de la organización criminal.

El operativo contó con la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Durante las intervenciones, los agentes detuvieron a otros tres presuntos integrantes de la célula delictiva y aseguraron tres relojes de alta gama, un arma de fuego corta, un cargador metálico, ocho cartuchos útiles y cinco cartuchos plateados.

Entre los objetos y sustancias asegurados también se encuentran:

31 bolsitas con aparente marihuana

60 dosis de posible cocaína en piedra

Una báscula gramera negra

Seis teléfonos celulares

Diversas tarjetas bancarias

Una identificación

Dos mochilas

Un vehículo

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El robo de relojes de alta gama es uno de los delitos que las autoridades capitalinas buscan combatir debido a la violencia con la que operan algunos grupos delictivos para despojar a sus víctimas.

Con este operativo, la SSC CDMX busca debilitar la estructura de la célula criminal y sus posibles redes de distribución y comercialización de mercancía robada.

Tanto Jehry Durán como los otros tres detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.