Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvieron a tres hombres señalados por su presunta participación en el robo de cable de la infraestructura del Tren Interurbano México-Toluca, en la delegación El Seminario.

De acuerdo con el reporte oficial, el Centro de Mando recibió una alerta por un posible robo y daños a infraestructura pública sobre avenida Las Torres, esquina con Lago San Andrés, por lo que elementos de seguridad se trasladaron de inmediato al lugar para atender el reporte.

Caen tres presuntos responsables de robar cable del Tren Interurbano México-Toluca. (cortesía)

Policía de Toluca frustra presunto robo de cable en el Tren Interurbano México-Toluca

Al arribar al sitio, los oficiales observaron a dos hombres descendiendo con una cuerda desde la parte superior de la estructura del Tren Interurbano, mientras un tercer individuo permanecía en la zona como presunto vigía.

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron un rollo de cable de aproximadamente 32 metros, además de una escalera y un par de cizallas, herramientas que presuntamente eran utilizadas para cometer el ilícito.

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, de 29 años; Marco Antonio “N”, de 18 años; y Martín “N”, de 25 años.

Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme al debido proceso.