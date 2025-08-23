Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), Julio César y Luis Arturo, acusados por el homicidio de un motociclista en la colonia Jardín Balbuena, recibirán prisión domiciliaria.

Con información del periodista Carlos Jiménez (c4jimenez), un juez de control de la CDMX aprobó que los policías Julio César, acusado de homicidio, y Luis Arturo, señalado por abuso de autoridad, puedan llevar el proceso legal fuera de la cárcel.

Cabe recordar que Julio César y Luis Arturo fueron trasladados al Reclusorio Oriente de la CDMX, luego de que un juez calificara como legal su detención tras haber participado en una riña con dos motociclistas, la cual terminó con la muerte de uno de ellos.

Policías acusados de homicidio en Jardín Balbuena saldrán del Relucosio Oriente tras recibir prisión domiciliaria

La noche del viernes 22 de agosto de 2025, un juez de control de la CDMX autorizó que los policías Julio César y Luis Arturo, acusados por el homicidio de un motociclista en la Jardín Balbuena, reciban la medida cautelar de prisión domiciliaria.

Con esta decisión ambos policías saldrán del Reclusorio Oriente, lugar al que fueron trasladados luego de que se validara como legal su detención por parte de elementos de la Fiscalía CDMX.

No obstante, el periodista Carlos Jiménez detalló que los policías Julio César y Luis Arturo continuarán detenidos en el Reclusorio Oriente momentáneamente, en tanto cumplen unas condiciones necesarias para dar paso a su liberación.

Con esto podrán llevar su proceso en libertad, en tanto las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes por su participación en una riña en donde murió un motociclista.

Tras homicidio en Jardín Balbuena, policías Julio César y Luis Arturo fueron trasladados al Reclusorio Oriente (Especial)

Policía de CDMX mató a motociclista tras una riña en la colonia Jardín Balbuena

El 19 de agosto de 2025 los policías de la SSC, Julio César y Luis Arturo, llevaban a cabo una revisión a motociclistas en la colonia Jardín Balbuena, en CDMX.

Cuando se encontraban en el cruce de la avenida Galindo y Villa, con Fray Servando Teresa de Mier, marcaron el alto a un par de hombres que viajaban a bordo de una motocicleta que no llevaba placas.

Los policías Julio César y Luis Arturo indicaron que necesitaban hacer unan revisión, a la cual ambos hombres se negaron, iniciando una discusión verbal que escaló hasta los golpes,

Un video de los hechos reveló que Julio César, quien se encontraba en el piso debido a la riña, disparó su arma contra uno de los hombres, hiriéndolo así en la cabeza.

Pese a que se solicitó una ambulancia, el hombre de 21 años de edad, identificado como Christopher “N”, murió cuando era trasladado a un hospital cercano para su atención.