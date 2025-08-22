La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) informó que tras el homicidio en la colonia Jardín Balbuena, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Julio César y Luis Arturo fueron trasladados al Reclusorio Oriente.

Esto debido a que fueron puestos a disposición de un juez de control, luego de su participación en la riña con un par de motociclistas que terminó con la muerte de un hombre.

Los hechos sucedieron el 19 de agosto de 2025, cuando los policías Julio César y Luis Arturo sostuvieron una pelea a golpes con dos hombres que se negaron a una revisión, en la cual uno de los uniformados disparó su arma y mató a uno ellos.

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, ambos fueron puestos a disposición de un juez de control, toda vez que se encuentran acusados por los delitos de:

Julio César, homicidio

Luis Arturo, abuso de autoridad por parte de un servidor público

Las autoridades manifestaron que será el viernes 22 de agosto de 2025 cuando el Ministerio Público presente la acusación formal en su contra, con la cual el juez determinará su situación legal.

Los policías Julio César y Luis Arturo son señalados como responsables de una riña con dos motociclistas que se negaron a una revisión, en tanto continuarán las investigaciones por estos hechos.

Policía de CDMX mató a motociclista tras riña en la colonia Jardín Balbuena

El 19 de agosto de 2025 los policías de la SSC, Julio César y Luis Arturo, participaban en una revisión a motociclistas en la colonia Jardín Balbuena, en la CDMX.

De pronto, al cruce de la avenida Galindo y Villa, con Fray Servando Teresa de Mier, marcaron el alto a un par de hombres que viajaban a bordo de una motocicleta para llevar a cabo la inspección.

Sin embargo, estos se negaron, por lo que comenzaron a discutir con los policías Julio César y Luis Arturo.

La situación escaló cuando los hombres descendieron de la motocicleta y comenzaron a pelear a golpes con los uniformados.

Un video reveló que uno de los uniformados, quien se encontraba en el piso debido a la riña, disparó su arma contra uno de los hombres, hiriéndolo así en la cabeza.

Pese a que se solicitó una ambulancia, el hombre, identificado como Christopher “N” de 21 años de edad, murió cuando era trasladado a un hospital cercano.