La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que un policía resultó herido de gravedad cuando realizaba labores de investigación en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron hoy martes 6 de enero de 2026, cuando el policía se encontraba al interior de una unidad habitacional, ubicada en la colonia Ermita Zaragoza, en Iztapalapa.

Policía de CDMX es herido en pierna y cabeza durante investigación en Iztapalapa

La tarde de este martes un policía de la CDMX resultó herido de gravedad mientras realizaba tareas de investigación e inteligencia en una unidad habitacional en Iztapalapa.

Los reportes señalan que el oficial se encontraba verificando diversas denuncias ciudadanas, las cuales señalaban que el lugar era utilizado como presunto punto de venta de droga y armas de fuego.

Mientras realizada sus labores, el policía fue sorprendido por un hombre armado, quien le disparó en una de sus piernas y en la cabeza.

Tras escuchar los disparos, compañeros del oficial herido se aproximaron hasta el lugar, dando cuenta que se encontraba tendido sobre el andador Joaquín de Guevara y Vicente Santa María .

De inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar para brindar atención médica al policía.

La SSC precisó que en primera instancia fue trasladado al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, en donde se le diagnóstico una herida de bala en el cráneo, un hemoneumotórax derecho y la presencia de líquido en su cavidad abdominal.

Policías de CDMX (Luis Carbayo)

Agresores de policía herido en Iztapalapa huyeron; autoridades ya investigan

La SSC informó que los agresores del policía herido durante una investigación en Iztapalapa lograron huir del lugar.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo del C5 para rastrear a los responsables y así conocer la ruta de escape que siguieron tras la agresión.

Asimismo, la Fiscalía de CDMX inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables, a la espera de ubicar y detener a quien disparó en contra del policía.

Se sabe que el policía de la CDMX fue trasladado vía aérea por un helicóptero de la unidad Cóndores a otro hospital, en donde hasta el cierre de esta nota recibe atención especializada.