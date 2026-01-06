Luego de viralizarse las imágenes de un motociclista siendo arrastrado por un auto en calles de Iztapalapa, compañeros bikers organizaron una serie de bloqueos en calles de la Ciudad de México (CDMX).

La protesta comenzó minutos después de las cuatro de la tarde de este lunes, cuando grupos motociclistas realizaron un bloqueo a la vialidad sobre la Calzada de Tlalpan, esto a la altura del Viaducto Miguel Alemán.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado ninguna persona detenida por la muerte del motociclista atropellado en Iztapalapa; en tanto, el Honda azul presuntamente utilizado en el crimen, fue localizado en calles de Nezahualcóyotl.

Bikers mantuvieron bloqueos por varias horas en CDMX para exigir justicia por motociclista atropellado en Iztapalapa

A través de redes sociales, repartidores y motociclistas fueron convocados por segundo día consecutivo para exigir justicia por el atropello de un motociclista, identificado como Roberto Hernández.

Bloqueos en CDMX tras atropello de motociclista en Iztapalapa (Andrea Murcia / Andrea Murcia Monsivais)

Los inconformes se reunieron minutos antes de las cuatro de la tarde sobre la Calzada de Tlalpan a la altura del Viaducto Miguel Alemán, cerrando todos los carriles de esta importante vialidad en dirección al Centro de la CDMX.

A las 17:58, los manifestantes bloquearon ambos sentidos de Calzada Ignacio Zaragoza, así como carriles laterales de Circuito Interior al Sur, teniendo como alternativa vial Eje 1 Norte y carriles centrales de Circuito Interior.

Los bloqueos terminaron aproximadamente a las 18:30 en la Calzada Ignacio Zaragoza y en ellos se exigió la detención de “Gaby”, la mujer que supuestamente atropelló al motociclista en Iztapalapa.