José Alberto “Pepe” Couttolenc Buentello respaldó y acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración de los siete años del inicio de la Cuarta Transformación realizada en el Zócalo capitalino.

Más de 600 mil personas reunidas en el Zócalo significan un apoyo brutal a una mujer con un liderazgo firme y claro. Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum ha dado resultados extraordinarios gobernando para todos, no solo para unos cuantos. Por eso estoy muy contento y totalmente convencido de que estamos en el equipo correcto, en un proyecto que cumple y que tiene rumbo claro. Pepe Couttolenc

Pepe Couttolenc reconoce liderazgo y resultados de Claudia Sheinbaum

El líder ecologista destacó que el mensaje de la presidenta subraya la firmeza con la que ha enfrentado los retos más recientes del país. Señaló que Claudia Sheinbaum ha demostrado una capacidad admirable para tomar decisiones claras, rápidas y contundentes, siempre respondiendo con hechos y manteniendo cercanía con la ciudadanía.

También retomó datos relevantes del discurso presidencial, como el incremento histórico del salario mínimo (que pasará de 88 pesos en 2018 a 315 pesos para 2026), la inversión extranjera récord de más de 40 mil millones de dólares en 2025, y los 13.5 millones de personas que han salido de la pobreza en los últimos seis años.

Afirmó que estos avances confirman que la transformación mantiene políticas que cambian vidas y apoyan a quienes más lo necesitan. Además celebró el énfasis de la presidenta en el respaldo mayoritario de las juventudes al proyecto de la 4T, destacando que su gobierno “sí escucha”.

Pepe Couttolenc también reconoció el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a quien calificó como pieza esencial de esta ruta de cambio, en especial por los avances “extraordinarios” en materia ambiental, un tema históricamente ignorado y que hoy se atiende con seriedad.

Finalmente, Pepe Couttolenc refrendó el respaldo total del Verde Edomex a la presidenta: