José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del PVEM en el Edomex, continúa dando pasos certeros, pues arrancó con la instalación gratuitas de sistemas de captación de agua.

“La gente está cansada de pura palabrería; lo que se necesita son soluciones y hechos. Y eso es justamente lo que impulsamos desde el Verde: propuestas que se convierten en acciones reales para las familias mexiquenses” Pepe Couttolenc, dirigente estatal del Partido Verde

Pepe Couttolenc se compromete con garantizar el acceso al agua

Este programa es parte de una iniciativa impulsada ante el Pleno por el Grupo Parlamentario, el cual busca instalar infraestructura de captación, almacenamiento y uso de agua pluvial en diversos espacios públicos, escuelas, edificios y dependencias gubernamentales.

El municipio de Zinacantepec, encabezado por Manuel Vilchis, fue el primero en implementar este programa, lo que permitirá:

Alimentar bebederos de acceso público

Reducir el consumo de agua potable de la red

Disminuir castor operativos

Prevenir riesgos de inundación

Promover el uso eficiente del agua

De acuerdo con cifras expuestas en el Pleno, más del 60% del territorio nacional enfrenta condiciones de sequía, mientras que el Estado de México pierde casi 50% del agua potable por fugas y falta de mantenimiento en la infraestructura.

Esta situación ha afectado a miles de habitantes, pues el crecimiento urbano acelerado limita la recarga natural de los mantos acuíferos.

Con esta estrategia, el Partido Verde en el Estado de México, liderado por Pepe Couttolenc reafirma su compromiso de impulsar políticas para promover tecnologías sustentables y avanzar hacia un modelo de manejo responsable del agua.