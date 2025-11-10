Pepe Couttolenc Buentello, secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, afirmó que desde el Congreso mexiquense se está legislando en favor de la eutanasia como un acto de humanidad y justicia.

El líder del PVEM en el Estado de México aseguró que esta propuesta busca dar a los pacientes con enfermedades terminales la posibilidad de decidir sobre su propia vida y morir con dignidad.

Legalización de la eutanasia en el Estado de México

El pronunciamiento se da tras la presentación de la iniciativa ante el Pleno del Congreso local, a cargo de la diputada ecologista Itzel Guadalupe Pérez Correa, quien propone reformar la Ley General de Salud para reconocer el derecho a una muerte digna mediante la eutanasia activa.

Actualmente, este procedimiento está prohibido por la Ley General de Salud, que lo tipifica como “homicidio por piedad”. En tanto, la Ley de Voluntad Anticipada (vigente en el Estado de México) permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida cuando hay enfermedades incurables, pero no autoriza poner fin al dolor de forma asistida y segura.

Con la regulación propuesta, la eutanasia activa estaría sujeta a estrictos protocolos médicos, éticos y administrativos que serían emitidos por la Secretaría de Salud.

La legalización de la eutanasia permitiría a las personas con enfermedades terminales o degenerativas tomar la decisión de morir con dignidad, evitando el sufrimiento irreversible que muchas enfrentan.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, siete de cada diez mexicanas y mexicanos apoyan permitir la eutanasia, y 73% considera necesario modificar las leyes para hacerlo posible.

En el Estado de México, más de 20 mil personas han firmado su Acta de Voluntad Anticipada, lo que refleja una creciente conciencia sobre el derecho a decidir cómo vivir y también cómo partir.

Pepe Couttolenc destacó que el sufrimiento de quienes padecen enfermedades terminales es brutal, razón por la cual promueve una ley que permita morir con dignidad.