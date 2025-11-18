Pepe Couttolenc impulsa el comercio de árboles navideños mexiquenses con el propósito de fortalecer el bienestar de las familias productoras y dinamizar la economía en sus comunidades.

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México exhortó a la ciudadanía a adquirir sus árboles navideños únicamente en establecimientos autorizados para garantizar prácticas responsables y sustentables.

La economía del bosque, clave para impulsar empleo y conservación: Pepe Couttolenc

Pepe Couttolenc visitó la plantación “La Cuesta” en Xonacatlán, uno de los municipios mexiquenses con plantaciones de árboles de Navidad registradas ante las autoridades ambientales.

En este sitio se realizó el primer corte de la temporada, donde destacó que el manejo adecuado de estas plantaciones demuestra que el uso ordenado del territorio puede generar desarrollo sin afectar los ecosistemas.

De acuerdo con información oficial, el Estado de México cuenta con 650 plantaciones legalmente establecidas dedicadas a la producción de árboles navideños. Esta actividad se realiza en áreas diseñadas específicamente para este fin, lo que evita la afectación de los bosques naturales.

Además, subrayó que este modelo productivo contribuye a la conservación al mantener suelos forestales activos, favorecer la infiltración de agua y fortalecer la economía de las comunidades vinculadas al sector forestal.

Pepe Couttolenc Buentello destacó que, lejos de representar un impacto negativo, esta actividad impulsa la llamada “economía del bosque”, ya que genera empleo, apoya a las familias productoras y mantiene prácticas que incentivan el cuidado de la tierra.