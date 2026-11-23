Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó a la diputada Diana Sánchez Barrios de las agresiones que, aseguró, sufrió durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) en días recientes.

En conferencia de prensa, acompañada de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), la alcaldesa anunció que solicitará medidas de protección y restricción contra la legisladora.

“Se los digo de frente, voy a sostener mi señalamiento frente a las autoridades y voy a acompañar a quienes decidan denunciar, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que ninguna de estas agresiones quede impune” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega asegura que Diana Sánchez Barrios no se va a salir con la suya

Durante la conferencia de prensa, Alessandra Rojo de la Vega advirtió que Diana Sánchez Barrios no se va a salir con la suya y acusó que la diputada se siente “muy protegida por Morena”, así como por la impunidad.

La alcaldesa de Cuauhtémoc sostuvo que la legisladora no triunfará en este conflicto, pues aseguró que cuenta con el respaldo de la ciudadanía y de su trabajo al frente de la demarcación.

Además, cuestionó a Morena sobre si solicitará que se investigue a Diana Sánchez Barrios por estos hechos o si, por el contrario, la protegerá.

“No te vas a salir con la tuya, te sientes muy protegida por Morena, por la impunidad, pero no vas a triunfar jamás, porque mientras a ti te protege la mafia de Morena y sus tribus que han tenido de rehén a nuestra ciudad, a mí me protege la gente y me respalda mi trabajo. Y a Morena le pregunto algo, ¿van a exigir que se investigue a su diputada o la van a proteger como protegen a sus narcos?” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Diputados del PAN respaldan a Alessandra Rojo de la Vega por caso Diana Sánchez Barrios

Diputados del PAN en la Ciudad de México expresaron su respaldo a Alessandra Rojo de la Vega, quien estuvo acompañada por legisladores de su partido durante la conferencia de prensa.

Los panistas señalaron que quienes protagonizaron las agresiones contra la alcaldesa se encontraron con una postura firme y acusaron que integrantes de Morena guardan silencio ante lo ocurrido, por lo que los calificaron como cómplices.

“Están callando, son cómplices y son parte de darle tanto poder a ciertos personajes que lo único que hacen es destruir a esta ciudad. Pero en Cuauhtémoc, en Cuauhtémoc se toparon con pared”.