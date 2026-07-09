Adrián Rubalcava tomó con humor los memes que las redes sociales han hecho sobre los candelabros instalados en la estación Hidalgo del Metro CDMX (Ciudad de México).

Rubalcava expresó su satisfacción con el resultado final y aclaró que es falso que se hayan invertido 12 millones de pesos en candelabros, pues en realidad se destinaron 250 mil pesos para este propósito.

“Es divertido para mí el tema de la estación Hidalgo, sin duda generó un entusiasmo en la población muy positivo”. Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX

El directivo detalló que se destinaron mil 500 millones de pesos para mejorar el servicio Metro CDMX, de los cuales 500 millones fueron para dar mantenimiento a las instalaciones.

Adrián Rubalcava revela cuánto costaron los candelabros del Metro CDMX (Michelle rojas)

Adrián Rubalcava destaca mejoras en tiempos de traslado del Metro CDMX

En entrevista con Radio Fórmula, Adrián Rubalcava celebró que el servicio del Metro CDMX ha mejorado significativamente en los tiempos de traslado, infraestructura y mejores condiciones.

En especial, el director del Metro hizo énfasis en los trabajos de la Línea 2, donde se pusieron en marcha más trenes, se mejoraron los tiempos de espera y no se registró ningún incidente durante el Mundial 2026.

No obstante, reconoció que no fue posible comprar nuevos trenes debido a que cada uno cuesta más de 400 millones de pesos, por lo que, en su lugar, se mejoraron aquellos que estaban destinados a la chatarrización.

Estación Hidalgo (Andrea Murcia Monsivais)

Adrián Rubalcava responde a críticas del PAN por candelabros del Metro

En respuesta a las críticas por parte de la diputada del PAN, Genoveva Huerta, por el precio de los candelabros, el directivo señaló que el costo de los candelabros no es exorbitante.

Defendió que la decoración del Metro CDMX busca generar un sentido de pertenencia entre los usuarios y que, si a la senadora le interesa cubrir el costo de los candelabros, podría donar un mes de su salario.