El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, compartió un mensaje para responder a la polémica que se desató por publicar una presunta foto con IA en el Metro CDMX.

En su publicación, el funcionario incluyó un par de fotos nuevas en las que aparece dentro de la estación Hidalgo de la Línea 2, luego de que le cuestionó por haber hecho un supuesto montaje.

Cabe destacar que Adrián Rubalcava acudió al sitio como parte de los trabajos de remodelación y reparación que se llevan a cabo en la Línea 2 de cara al inicio de Mundial 2026.

Adrián Rubalcava responde a polémica por foto con IA en Metro CDMX

La mañana del lunes 26 de mayo, el director del STC, Adrián Rubalcava, compartió en su cuenta de X una publicación en la que destacó que estaba supervisando las obras de Línea 2 del Metro CDMX.

Como parte de ello arribó a la estación Hidalgo, donde, dijo, "dan ganas de hablar francés“, en referencia a los trabajos de remodelación. Su mensaje desató una polémica.

Critican a Adrián Rubalcava por presunta foto con IA en Metro CDMX (@AdrianRubalcava/X)

Lo anterior debido a que en su tuit, Adrián Rubalcava incluyó una foto en la que aparece en una de las escaleras de la estación, pero un detalle menor reveló un posible uso de IA.

Se trata de las letras bordadas en su chamarra, las cuales se muestran distorsionadas e incluso no se asemejan a caracteres latinos, por lo que se le acusó de usar IA para fingir acudir a la estación.

Ante ello, compartió una segunda publicación en la que resaltó que de parte de su jefa, Clara Brugada, le preguntaron si en realidad fue al sitio y mostró un par de fotos nuevas y fidedignas en Hidalgo.

Adrián Rubalcava responde a polémica por foto con IA en Metro CDMX (@AdrianRubalcava/X)

Alistan remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX

Rumbo al Mundial 2026, el gobierno de la CDMX y el STC inició el 9 de febrero de 2026 una serie de trabajos de remodelación en la Línea 2, que ha incluido cierres parciales en estaciones clave.

El proyecto contempla una inversión de mil 500 millones de pesos, de los cuales mil millones se destinan a la rehabilitación integral de la línea, mientras el resto cubre modernización de trenes.

Entre las obras destacan la sustitución de cárcamos de bombeo con más de 40 años de antigüedad, renovación de la red contra incendios, rectificación de rieles, así como cambio de durmientes.