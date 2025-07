Ante la presentación del Bando 1 de Clara Brugada contra la gentrificación CDMX y las críticas sobre que pasará lo mismo que en los años 40 con el congelamiento de las rentas, el secretario de Gobierno de CDMX, César Cravioto, negó ello y explicó de qué se trata.

Dijo que no se trata de congelar rentas ni expropiar viviendas sino de cumplir la ley de implementar una Defensoría a fin de denunciar abusos para evitar la gentrificación que da paso al desplazamiento de población.

César Cravioto explicó en entrevista con Azucena Uresti en Grupo fórmulaque se trata de aplicar un padrón en el que estén registrados los precios de las rentas para asegurar que a siguientes inquilinos no les quieran cobrar más de la inflación .

“No, no, cero, cero congelar las rentas, ya hay una ley, en el Código civil de la CDMX, que no se pueden subir las rentas más allá de la inflación... si yo soy tu casero y te cobro 10 mil pesos la mes, no puedo acabando el contrato ahora te cobro 15 mil pesos porque estaba muy bajita… sino lo que estipula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la inflación del año anterior”

César Cravioto. Secretario de Gobierno CDMX