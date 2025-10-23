Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, junto con la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico CDMX (RBACH), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Acervo Histórico Diplomático, develaron el billete del Sorteo Mayor No. 3991.

El diseño es un reconocimiento al Día Nacional del Libro y el Día Internacional de las Bibliotecas. Este billete busca promover el conocimiento, la cultura y fomentar la lectura en todo el país.

Olivia Salomón devela el billete en el Ex Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco

Desde el Ex Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, la directora general de Lotería Nacional destacó que el billete es un homenaje a quienes cuidan, promueven y defienden las bibliotecas como espacios del conocimiento.

Las bibliotecas y los libros tienen una fuerza silenciosa, pero profundamente transformadora. No levantan muros: tienden puentes, abren caminos y tejen comunidad. Olivia Salomón

Por su parte, Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor Jurídico de la SRE, destacó que la lectura es un valor fundamental del humanismo y un factor clave en la democratización, igualdad y desarrollo de los pueblos. Señaló que el libro es el mejor antídoto contra el sedentarismo intelectual.

Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, recordó que las bibliotecas son centros comunitarios y generadores de cultura. México cuenta con la red de bibliotecas más grande de América Latina y casi el 70 % de las actividades culturales se realizan dentro de ellas.

Lotería Nacional celebra el Día Internacional de las Bibliotecas y Día Nacional del Libro en México. (Cortesía )

Elsa Margarita Ramírez Leyva, directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de la UNAM, enfatizó el poder cultural de los libros, desde las tablillas de arcilla hasta los libros electrónicos, y la importancia de mantener espacios abiertos con libertad de pensamiento e información accesible.

Ricardo Montes Gómez, director de la Biblioteca Melchor Ocampo del Senado y coordinador de la Red de Bibliotecas del Centro Histórico, aseguró que el billete de lotería es un recordatorio de que el conocimiento debe ser universal y accesible, y que estos espacios son fundamentales frente a la inmediatez de la información.

Este billete es un llamado a valorar y cuidar estos tesoros que son la prueba física de nuestro legado intelectual. Ricardo Montes Gómez

Olivia Salomón resalta legado de la Lotería Nacional

En el evento también participaron Gregorio Joaquín Lozano Trejo, director del Acervo Histórico Diplomático; Alejandra Barajas Moreno, directora general de Diplomacia Cultural de la SRE; y Veremundo Carrillo Reveles, coordinador sectorial de Operación Estratégica de la SEP.

Lotería Nacional celebra el Día Internacional de las Bibliotecas y Día Nacional del Libro en México. (Cortesía )

Salomón recordó que la Lotería Nacional, con 255 años de historia, ha sido parte de la transformación del país. Además, informó que el Sorteo Mayor No. 3991 contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Los cachitos ya están disponibles en todo el país a un costo de 30 pesos cada uno y 600 pesos la serie, a través de puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube “Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional”.