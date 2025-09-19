Olivia Salomón Vibaldo compartió los resultados del Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La directora general de Lotería Nacional agradeció a la población por sumarse al Gran Sorteo Especial del 15 de septiembre de 2025.

Olivia Salomón asegura utilidad de 115 mdp

La directora general de Lotería Nacional, señaló en la Conferencia y en un video compartido en redes sociales, que se tuvo una utilidad de 115 millones de pesos con una participación de más de un millón y medio de personas. Asimismo, destacó que se obtuvo una cifra récord de casi 60 millones de pesos en canales digitales.

“Vengo saliendo de la conferencia con la presidenta, en la Conferencia del Pueblo, donde fuimos a anunciar los resultados del sorteo “México con M de Migrante”. Felices con esta utilidad de 115.9 millones de pesos” Olivia Salomón Vibaldo, directora general de Lotería Nacional

Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante” brindará recursos a familias migrantes

Por otra parte, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, detalló que estos ingresos se utilizarán para apoyar a las y los migrantes, destacando que parte de estos recursos servirán para pagar fianzas de los paisanos que son detenidos en Estados Unidos para que puedan pasar su proceso sin estar detenidos.

⁠Representación y orientación legal en materia migratoria y penal

Reforzamiento de capacidades en las sedes consulares con mayor demanda en materia de protección y, en su fase inicial, arrancará en 11 sedes

Programa de visitas de protección consular a centros de detención, de trabajo y prisiones

Jornadas extraordinarias de protección preventiva en lugares lejanos a la sede

⁠Ayuda para emergencias por desastres naturales y apoyar a personas vulnerables afectadas por inundaciones, incendios, huracanes, entre otros

Programas preventivos y difusión de materiales informativos en redes sociales y medios locales para la campaña de “Conoce y ejerce tus derechos”

El Gran Sorteo Especial "México con M de Migrante" tuvo una utilidad de 115 mdp (Cortesía)

Lotería Nacional agradece el apoyo al sorteo “México con M de Migrante”

Mediante un video, Salomón mandó un mensaje de felicitaciones para todo el equipo de Lotería Nacional, quienes fueron parte indispensable en cada paso de este sorteo.

“Estoy muy agradecida con todos mis compañeros y compañeras de Lotería Nacional, con la fuerza de ventas, nuestros vendedores de billetes, nuestras vendedoras, los organismos locales, foráneos. Todas las agencias que venden sorteos electrónicos… Muy importantes nuestras niñas y niños gritones que son el corazón” Olivia Salomón Vibaldo, directora general de Lotería Nacional

Durante la compra de los “cachitos” de la Lotería Nacional para este sorteo se hicieron diversas activaciones como la “Maleta Migrante”, donde los y las ciudadanas que compraron su boleto dejaban un mensaje de aliento para todas y todos los mexicanos que se encuentran en un proceso de migración.

Además, se hizo un telar migrante en donde los mexicanos que adquirieron su cachito, tejían un pedazo de este telar con el fin de unir al pueblo de México y a los paisanos que se encuentran en Estados Unidos.

Sin duda, el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante” fue todo un éxito y con ello los y las migrantes podrán recibir un pedazo de México a la distancia para su beneficio y el de sus familias, de acuerdo con Olivia Salomón.