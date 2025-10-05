Olivia Salomón reafirmó su compromiso de mantener a la Lotería Nacional como una institución del pueblo de México. En el marco del Sorteo Superior No. 2859, la dependencia rindió homenaje a los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala.

Durante los festejos realizados en la capital tlaxcalteca, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez, y el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, celebraron cinco siglos de historia, identidad y visión al futuro.

Olivia Salomón en festejo por la conmemoración de Tlaxcala

Desde el Teatro Xicohténcatl, Olivia Salomón destacó que la Lotería Nacional se suma a la conmemoración de cinco siglos de historia de Tlaxcala, tierra hermana de Puebla y cuna de la nación.

Aquí se fundó la primera república indígena reconocida por la corona española y comenzó el mestizaje, esa unión de sangres, lenguas y visiones que dio origen a nuestra identidad Olivia Salomón

La directora resaltó el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar por honrar este aniversario que, dijo, es de carácter nacional, ya que lo que nació en suelo tlaxcalteca vive en las tradiciones, la cultura y la identidad de millones de mexicanos.

Olivia Salomón celebra la historia de Tlaxcala con sorteo de Lotería Nacional. (Cortesía )

Frente a más de 200 invitados, entre ellos Joel Omar Vázquez Herrera, director del INAH, Salomón subrayó que, bajo la convicción de “menos escritorio y más territorio”, la Lotería Nacional acompaña los 500 años de Tlaxcala como un acto de justicia histórica y reconocimiento a los orígenes de la nación.

Olivia Salomón resalta su compromiso con Claudia Sheinbaum

Olivia Salomón enfatizó que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha trabajado por reconciliar la historia de México e impulsar la igualdad y la dignidad a través de la memoria colectiva.

Estamos aquí siguiendo el liderazgo de nuestra primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos recuerda que no hay justicia social sin justicia histórica Olivia Salomón

Asimismo, señaló que este sorteo es más que un evento, pues viajó por todo el país llevando cinco siglos de memoria.

Es más que un sorteo, es un homenaje que viajó por todo el país llevando consigo cinco siglos de memoria. Cada uno de los 2 millones 400 mil cachitos que se emitieron honró a esta ciudad que supo transformar la resistencia en identidad; y cada billete se convirtió en símbolo de orgullo colectivo, porque Tlaxcala es patrimonio de todo México. Olivia Salomón

Salomón envió sus deseos de suerte a todas las familias y recordó que el verdadero premio es compartir un legado que inspira y engrandece al país, cerrando su mensaje con una cita del himno del estado: “Sea en su gloria, guerreros tlaxcaltecas, nuestro esfuerzo, trabajo ¡y nuestra fe!”

Resultados del sorteo

El Sorteo Superior No. 2859 contó con una bolsa total de 51 millones de pesos en premios.