Durante la noche del viernes 31 de octubre, se autorizó una nueva tarifa del transporte en CDMX ante las demandas que los operadores y concesionarios han presentado de forma constante.

A través de un comunicado, las autoridades dieron a conocer cuánto costará el servicio de transporte público en la capital del país, luego de que se autorizó el incremento de los costos.

“Se autoriza el incremento de $1.50 (un peso con cincuenta centavos M.N.) a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor, con excepción del Sistema Metrobús” Gobierno CDMX

Nueva tarifa del transporte en CDMX: Este será el costo del servicio

Debido a las demandas de las diversas empresas concesionarias y operadoras, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) autorizó una nueva tarifa para el servicio de transporte público.

Por medio de un comunicado, las autoridades indicaron que con el incremento a la tarifa, el costo del servicio de transporte público en la CDMX será 1 peso y 50 centavos más caro.

Al respecto, el gobierno capitalino resaltó que la nueva tarifa del transporte en CDMX, se aplicará para todas las modalidades de Ruta y Corredor, pero no tendrá efectos en el caso del Metrobús.

Es decir que los nuevos costos del transporte público concesionado en la CDMX, serán los que se presentan a continuación:

Microbuses y Vagonetas:

7.50 pesos en los primeros 5 kilómetros



8 pesos de 5 a 12 kilómetros



9 pesos más de 12 kilómetros

Autobuses

8.50 pesos en los primeros 12 kilómetros



9 pesos más de 12 kilómetros

Corredores 9.50 pesos

Aumento de tarifas del transporte público en la CDMX (@LaSEMOVI/X)

Nueva tarifa del transporte en CDMX: ¿A partir de cuándo sube el costo?

Al informar sobre la nueva tarifa del transporte en CDMX, el gobierno capitalino destacó que se accedió el incremento del costo del servicio, luego de las mesas de trabajo para evaluar las condiciones.

Asimismo, resaltó que aún no hay fecha para el inicio de la nueva tarifa, pues únicamente refirió que el incremento se va a publicar en la Gaceta de la Ciudad de México.

En la práctica, las medidas de este tipo suelen entrar en vigor un día después de que se publican en la Gaceta de la Ciudad de México, pero de momento no hay fecha definida para ello.

Transporte público CDMX (Armando Monroy / Armando Monroy)

Nueva tarifa del transporte en CDMX: Unidades y choferes deberán cumplir con estas medidas

Además de la nueva tarifa del transporte en CDMX, se destacó que como parte de las negociaciones, se estableció que las unidades que presten el servicio de transporte público, deberán cumplir con estas medidas informativas:

Concesionarios y permisionarios deberán exhibir de manera permanente en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada

Portar licencia para conducir Tipo “C” vigente y visible

Retirar vidrios polarizados

Tener seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación

Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad

Realizar revisiones periódicas en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos

Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad como cámaras, botones de auxilio y GPS

Los conductores deberán portar un uniforme (pantalón oscuro y camisa blanca) Las unidades deben estar en condiciones óptimas de limpieza

Las y los operadores de las rutas deberán participar en programas de capacitación