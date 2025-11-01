Francisco Carrasco Rodríguez, representante legal del Frente Amplio de Transportistas (FAT), manifestó que negocia con la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX), las demandas que hah presentado los transportistas.

Esto luego de que aplazaran temporalmente el paro total de labores que habían convocado previamente para el 29 de octubre.

De acuerdo con Francisco Carrasco Rodríguez, una de solicitudes de los transportistas es lograr un incremento homologado con el Estado de México, en donde la tarifa base es de 14 pesos.

No obstante, durante la noche de hoy viernes 31 de octubre de 2025, la Semovi dio a conocer que aprobó un aumento a las tarifas de las modalidades de ruta y corredor, en 1.50 pesos.

Francisco Carrasco negocia con Semovi demandas de transportistas (GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO / Guillermo Perea)

Francisco Carrasco negocia con Semovi aumento a tarifas de transportistas

Previo a la reunión celebrada este viernes entre personal de Semovi y transportistas, Francisco Carrasco compartió parte de las peticiones que presentaron a las autoridades de la CDMX.

De acuerdo con el representante legal de FAT, la intención de los transportistas es buscar la homologación de las tarifas al Estado de México.

Además, Francisco Carrasco señaló que buscan obtener bonos para combustible, con la intención de ayudar a los integrantes del sector.

Aseguró que en sus propuestas iniciales estaba el aumento a la tarifa en 3 pesos, así como un subsidio de gasolina de 13 mil pesos por cada unidad.

No obstante, dificultades para el sector han derivado en que su petición sea homologar tarifas en la CDMX con su entidad vecina.

En este sentido, Francisco Carrasco manifestó que sostuvieron un encuentro con César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, quien se comprometió a presentar una propuesta este día.

Por tal motivo manifestaron su intención de alcanzar un acuerdo, pues el representante señaló que el paro de transportistas no fue cancelado, sino simplemente fue aplazado temporalmente.

Bloqueo de transportistas (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO / Rogelio Morales Ponce)

CDMX aprueba aumento al transporte modalidad de ruta y corredor

Tras la reunión entre autoridades y transportistas, el Gobierno de la CDMX informó la noche de este viernes que se aprobó un incremento en la tarifa de transporte público en la modalidad de ruta y corredor, con excepción del Metrobús.

De acuerdo con un comunicado de la Semovi, difundido por la Secretaría de Gobierno local, el aumento a la tarifa aprobado fue de 1.50 pesos.

Ante esto, los transportistas deberán colocar en un lugar visible el documento con la tarifa autorizada, pues de lo contrario esta no será válida.

Además, deberán cumplir ciertos compromisos, como lo son:

conductores con licencia Tipo C

participar en cursos de capacitación

conductores con uniforme; pantalón oscuro y camisa blanca

revisiones periódicas de las unidades de transporte

El aumento a la tarifa será publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, para que esta entre en vigor.