A través de un comunicado, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) informó que ha pospuesto su bloqueo programado para hoy miércoles 29 de octubre en la CDMX y el Estado de México.

“Se informa a todas y todos los compañeros transportistas, así como a los medios de comunicación, que la movilización programada para este 29 de octubre se POSPONE” FAT

Esto tras reanudar el diálogo con autoridades capitalinas, por lo que se reunirán el próximo viernes 31 de octubre a las 4:00 de la tarde en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

“La decisión se tomó con el objetivo de mantener el diálogo abierto y fortalecer las gestiones en curso en favor de una tarifa digna y condiciones justas para el sector transporte”. FAT

Transportistas posponen bloqueo en CDMX y Edomex; buscarán acuerdo con autoridades (FAT)

¿Cuáles son las exigencias de los transportistas? Se busca aumento en tarifas

Los transportistas esperan poder llegar a un acuerdo con las autoridades de la CDMX ante un aumento de la tarifa en el transporte público.

Por lo que la FAT exigen un aumento de la tarifa del transporte público a 2 pesos; esperan que en el diálogo se llegue a un acuerdo ante la propuesta que el gobierno de la CDMX les presentará este viernes.

Pues transportistas aseguran que los anuncios de manifestación y bloqueos “eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive el sector transportista de la capital mexicana” .

Luego de que el gremio de transportistas apuntó que “el transporte público concesionado opera en quiebre económico”.

El aumento de la tarifa en el transporte público sería la “forma de evitar el desempleo de miles de operadores y que los dueños de unidades no sigan viviendo endeudados por falta de capital financiero”.

Dicho bloqueó programado por transportistas para este 29 de octubre, preveía afectas las principales vías de comunicación terrestre en la CDMX y de Edomex:

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Toluca

Autopista México-Puebla

Periférico Norte

Insurgentes Norte y Sur

Indios Verdes

Observatorio

Taxqueña

Calzada Ignacio Zaragoza

Juárez

Reforma

Balderas