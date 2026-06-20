Myriam Urzúa: lluvias y falta de mantenimiento causaron derrumbe en Chilpancingo

Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), confirmó que la falta de mantenimiento y las fuertes lluvias provocaron el derrumbe de una vivienda en Chilpancingo.

Las autoridades informaron que el derrumbe en la vivienda dejó como saldo una persona lesionada y lamentablemente un fallecido hallado entre los escombros.

Myriam Urzúa atribuye el derrumbe en Chilpancingo a las lluvias y falta de mantenimiento

Durante la madrugada de este sábado 20 de junio se registró el colapso de una vivienda antigua de dos niveles ubicada en Chilpancingo 61, en la colonia Hipódromo Condesa, CDMX.

La titular de la @SGIRPC_CDMX, Myriam Urzúa Venegas @VenegasUrzua, informa sobre las labores que realizaron equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México, en Chilpancingo 61, col. Hipódromo Condesa, Alcaldía @AlcCuauhtemocMx, donde se registró el derrumbe de una… pic.twitter.com/5DedUnbsBz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 20, 2026

Myriam Urzúa atribuyó el incidente a la combinación de las fuertes lluvias registradas recientemente y a la falta de mantenimiento del inmueble.

Detalló que se registró una filtración de agua que provocó que la losa del primer nivel colapsara sobre la planta baja.

Myriam Urzúa confirmó el rescate de una mujer de 63 años, quien fue encontrada “policontundida” y trasladada al Hospital General de Balbuena, donde se reportó como estable.

Lamentablemente, informó que un hombre joven (hijo de la mujer) fue localizado sin vida bajo los escombros tras varias horas de búsqueda

De acuerdo con los testimonios, las personas vivían en el inmueble desde hace aproximadamente 20 años.

La estructura del inmueble presentaba un deterioro significativo por el paso del tiempo y una evidente falta de mantenimiento.

Myriam Urzúa aseguró que no existe riesgo para las viviendas colindantes tras derrumbe en Chilpancingo

Myriam Urzúa aseguró a la población que no existe riesgo para las viviendas colindantes, ya que el inmueble colapsó hacia su propio interior y no causó afectaciones graves a los vecinos.

Explicó que los trabajos de rescate se realizaron de forma profesional y coordinada entre diversas instituciones, incluyendo el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el ERUM, y personal de las secretarías de Vivienda y Obras.

Las maniobras se dificultaron debido a que tuvieron que removerse pedazos de losa y paredes de gran peso que colapsaron sobre la planta baja.

Para poder mover estos elementos, fue necesario el uso de grúas y aparatos especiales, además de que se reportó un tanque de gas grande en el sitio lo que representó una complicación adicional para las maniobras de los cuerpos de emergencia.

Myriam Urzúa destacó que la prioridad de su gestión y del operativo fue resguardar el inmueble y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.