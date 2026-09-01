Un hombre murió la tarde del 31 de agosto de 2026 dentro del Museo de Arte Popular, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Los primeros reportes indicaron que el hombre se desplomó sin razón aparente dentro de las instalaciones de la galería.

Al lugar arribaron servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) para determinar el motivo del fallecimiento.

¿Qué pasó en el Museo de Arte Popular? Un hombre murió

De acuerdo con reportes, un hombre ingresó como visitante a las instalaciones del Museo de Arte Popular durante la tarde del lunes.

Pocos instantes después, el hombre se desplomó y el personal intentó darle primeros auxilios para reanimarlo.

Lamentablemente, en el mismo lugar se pudo confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Tras el hecho, autoridades capitalinas se movilizaron al Museo de Arte Popular para proceder con el levantamiento del cuerpo.

Además, se dio a conocer que los peritos realizarán las investigaciones pertinentes para establecer la causa de muerte.

Muere hombre dentro del Museo de Arte Popular (Captura de pantalla)

¿Qué se sabe del hombre que murió en el Museo de Arte Popular?

Las autoridades no han brindado mayor información sobre el hombre que murió en el Museo de Arte Popular.

Por ahora, no se conoce la edad ni el nombre de la persona fallecida .

Hasta la publicación de esta nota, el Museo de Arte Popular no ha emitido un comunicado al respecto ni se ha posicionado por la muerte del hombre.