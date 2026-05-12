Cynthia López Castro y Alessandra Rojo de la Vega, protagonizaron un choque en el que la senadora confrontó a la alcaldesa y la cuestionó debido a la gestión que lleva a cabo.

El incidente ocurrió en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), cuando la senadora de Morena captó la llegada de la alcaldesa a bordo de una camioneta blindada.

Ante lo ocurrido, la propia Alessandra Rojo de la Vega compartió una publicación en la que desmintió parte de los señalamientos de Cynthia López Castro y le respondió con críticas por su labor legislativa.

Cynthia López Castro exhibió a Alessandra Rojo de la Vega por llegar tarde a trabajar

La mañana del 12 de mayo, la senadora Cynthia López Castro compartió un video en sus redes sociales en el que exhibió a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por llegar tarde a su centro de trabajo.

En su publicación, la legisladora morenista acusó que la mandataria local arribó a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc hasta las 11 de la mañana, pues recordó que no vive en la demarcación que gobierna.

Además, reprochó el hecho de que Alessandra Rojo de la Vega arribara a la alcaldía en medio de un fuerte cerco de seguridad, así como a bordo de una camioneta blindada por lo que señaló, está "totalmente alejada de la realidad“.

Estamos frente a la PEOR Alcaldesa de la historia de la Cuauhtémoc @AlessandraRdlv



Llegando a “trabajar” a las 11 de la mañana, no vive en la Alcaldía que gobierna, con un cerco de seguridad y totalmente alejada de la realidad en camioneta blindada. pic.twitter.com/IsHqTCUQpb — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) May 12, 2026

Debido a los factores que mencionó en su mensaje, Cynthia López Castro sentenció que Alessandra Rojo de la Vega se trata de la "PEOR Alcaldesa de la historia de la Cuauhtémoc".

En el video que difundió, Cynthia López Castro mostró los instantes en los que la alcaldesa arribaba al inmueble en una camioneta blindada y resguardada por una segunda unidad del mismo tipo.

Así respondió Alessandra Rojo de la Vega a Cynthia López Castro

Al prever la crítica que la senadora Cynthia López Castro haría sobre su desempeño como alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega compartió una publicación en la que respondió a la legisladora federal.

En el tuit que difundió a la misma hora del mensaje de la senadora, la alcaldesa explicó que había participado en una actividad en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Bugambilia “trabajando con niñas y niños”.

🚨Yo estaba saliendo de un CENDI, trabajando con niñas y niños.

Ella, siendo senadora de la República, estaba en la calle persiguiendo opositoras para fabricar un video miserable.

Que cada quien le explique al país para qué usa el poder que le dieron.

En Morena son valientes para… pic.twitter.com/Rejyk3F6ly — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 12, 2026

Al revirar la crítica, Alessandra Rojo de la Vega reprochó que la senadora se encontrara en la calle persiguiendo a “opositoras” en busca de “fabricar un video miserable”.

Asimismo, emplazó a Cynthia López Castro a explicarle al país “para qué usa el poder que le dieron”, pues afirmó que en Morena son valientes para acosar opositores, pero muy dóciles cuando se les señalan sus vínculos con el narco.