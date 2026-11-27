El Bolo Fest 2026 de Liverpool se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a partir de las 15:00 horas, abarcando desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución sobre Paseo de la Reforma.
Con motivo de este tradicional evento navideño, el sistema de transporte Metrobús implementará diversas modificaciones operativas y cierres temporales en las Líneas 1, 4 y 7 durante la tarde.
Se recomienda a los usuarios consultar el estado del servicio en tiempo real mediante los canales oficiales antes de trasladarse.
Estas son las afectaciones en el servicio del Metrobús por Bolo Fest 2026
El Metrobús de la Ciudad de México anunció modificaciones operativas en sus Líneas 1, 4 y 7 con motivo del desfile navideño Bolo Fest 2026 el sábado 28 de noviembre:
Línea 1 (de 14:00 a 17:00 hrs.)
- Sin servicio: Estaciones Reforma y Hamburgo.
- Tramos operativos: Funcionará únicamente de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero.
Línea 4 (Ruta Sur) (de 14:00 a 17:00 hrs.)
- Sin servicio: Estaciones Plaza de la República y Amajac.
- Sin afectación: La Ruta Norte, Pantitlán y Alameda Oriente operarán de manera habitual.
Línea 7
- De 12:00 a 14:00 hrs: Sin servicio en el tramo de Hidalgo a Campo Marte.
- De 12:00 a 18:00 hrs: Suspensión total en la ruta Alameda Tacubaya a Glorieta Cuitláhuac
Se recomienda a los usuarios consultar el estado de servicio del Metrobús a través de los canales oficiales.
Ruta del Bolo Fest 2026 que afectará el servicio del Metrobús
El desfile navideño Bolo Fest 2026, organizado por la tienda departamental Liverpool, se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas sobre Paseo de la Reforma.
El evento es totalmente gratuito, apto para toda la familia y tiene una duración aproximada de dos horas.
- Punto de inicio: El desfile partirá desde la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.
- Trayecto: Avanzará a lo largo de Paseo de la Reforma pasando por la Glorieta del Ahuehuete, el Monumento a Cuauhtémoc y la Fuente de la República.
- Meta final: Concluirá su recorrido en el Monumento a la Revolución.
El osito Bolo y Santa Claus encabezan la caravana bajo el concepto temático de “Mañana mágica”. Incluye 15 globos gigantes, carros alegóricos, 11 bandas musicales, efectos especiales y la participación de 3,000 personas.
Desfilarán botargas y figuras de marcas como Disney, LEGO, Mattel, Hasbro, Playmobil, Bluey, Barbie, Hot Wheels, Play-Doh, Monopoly, Fisher-Price, GAP, Apache y The Elf on the Shelf.
En las glorietas del Ángel de la Independencia y del Ahuehuete se ofrecerán actividades gratuitas como pintacaritas, globoflexia, espectáculos de burbujas y malabaristas.
Se transmitirá el desfile en vivo a través del sitio web oficial de Liverpool, así como en sus plataformas de YouTube y TikTok.