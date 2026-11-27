El Bolo Fest 2026 de Liverpool se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a partir de las 15:00 horas, abarcando desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución sobre Paseo de la Reforma.

Con motivo de este tradicional evento navideño, el sistema de transporte Metrobús implementará diversas modificaciones operativas y cierres temporales en las Líneas 1, 4 y 7 durante la tarde.

Se recomienda a los usuarios consultar el estado del servicio en tiempo real mediante los canales oficiales antes de trasladarse.

Metrobús anuncia afectaciones en rutas 1, 4 y 7 por Bolo Fest 2026 (@MetrobusCDMX / X )

Estas son las afectaciones en el servicio del Metrobús por Bolo Fest 2026

El Metrobús de la Ciudad de México anunció modificaciones operativas en sus Líneas 1, 4 y 7 con motivo del desfile navideño Bolo Fest 2026 el sábado 28 de noviembre:

Línea 1 (de 14:00 a 17:00 hrs.)

Sin servicio: Estaciones Reforma y Hamburgo.

Tramos operativos: Funcionará únicamente de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero.

Línea 4 (Ruta Sur) (de 14:00 a 17:00 hrs.)

Sin servicio: Estaciones Plaza de la República y Amajac.

Sin afectación: La Ruta Norte, Pantitlán y Alameda Oriente operarán de manera habitual.

Línea 7

De 12:00 a 14:00 hrs: Sin servicio en el tramo de Hidalgo a Campo Marte.

De 12:00 a 18:00 hrs: Suspensión total en la ruta Alameda Tacubaya a Glorieta Cuitláhuac

Se recomienda a los usuarios consultar el estado de servicio del Metrobús a través de los canales oficiales.

Ruta del Bolo Fest 2026 que afectará el servicio del Metrobús

El desfile navideño Bolo Fest 2026, organizado por la tienda departamental Liverpool, se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas sobre Paseo de la Reforma.

El evento es totalmente gratuito, apto para toda la familia y tiene una duración aproximada de dos horas.

Punto de inicio: El desfile partirá desde la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Trayecto: Avanzará a lo largo de Paseo de la Reforma pasando por la Glorieta del Ahuehuete, el Monumento a Cuauhtémoc y la Fuente de la República.

Meta final: Concluirá su recorrido en el Monumento a la Revolución.

El osito Bolo y Santa Claus encabezan la caravana bajo el concepto temático de “Mañana mágica”. Incluye 15 globos gigantes, carros alegóricos, 11 bandas musicales, efectos especiales y la participación de 3,000 personas.

Bolo Fest 2026 en CDMX; el desfile por navidad de Liverpool. (@liverpoolmexico)

Desfilarán botargas y figuras de marcas como Disney, LEGO, Mattel, Hasbro, Playmobil, Bluey, Barbie, Hot Wheels, Play-Doh, Monopoly, Fisher-Price, GAP, Apache y The Elf on the Shelf.

En las glorietas del Ángel de la Independencia y del Ahuehuete se ofrecerán actividades gratuitas como pintacaritas, globoflexia, espectáculos de burbujas y malabaristas.

Se transmitirá el desfile en vivo a través del sitio web oficial de Liverpool, así como en sus plataformas de YouTube y TikTok.