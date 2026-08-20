La CDMX acaba de sumar una nueva atracción artística en el Metro: se trata de “Apoteosis”, un mural holográfico de 750 metros cuadrados creado por el artista mexicano Federico Kampf y ubicado en la estación Auditorio de la Línea 7.

La obra fue inaugurada este 20 de agosto por la jefa de gobierno de CDMX, Clara Brugada, ya cuenta con un Récord Guinness al ser el mural holográfico más grande del mundo de acuerdo con el reconocimiento internacional, validando sus dimensiones.

“Simplemente bajar y subir hace ver de diferentes maneras e interpretaciones estás imágenes. Cuando uno se sube al metro vamos viendo con movimiento lo que sucede alrededor. Nos recuerda que hay cosas que solo pueden descubrirse cuando nos movemos” Clara Brugada

Su particularidad de este mural inaugurado en el Metro de CDMX, está en que las imágenes cambian dependiendo del punto desde el que cada persona lo observe.

¿Qué tiene de especial el mural holográfico del Metro CDMX?

El mural holográfico “Apoteosis” que hoy es poseedor del Récord Guinness, fue realizada mediante paneles tridimensionales y técnicas pictóricas tradicionales, un proceso que, de acuerdo con Kampf, tomó apenas 34 días.

El mural holográfico colocado en el Metro de CDMX, en la estación Auditorio de la Línea 7, presenta tres historias y combina referencias de deidades griegas y mesoamericanas en los 750 metros cuadrados colocados.

Mural holográfico del Metro CDMX logra Récord Guinness (@cdmxoficial_ / Instagram)

La experiencia es especialmente llamativa para quienes recorren las escaleras de la estación Auditorio, pues el movimiento del espectador modifica la percepción de las figuras y composiciones.

Además, la ubicación no es menor: por este espacio transitan más de 25 mil personas diariamente, por lo que el mural convierte un recorrido cotidiano por el Metro en una experiencia artística, y que gracias a sus dimensiones logró el Récord Guinness del mural holográfico más grande del mundo.

Federico Kampf donó la obra, que busca acercar el arte a las “entrañas de la Ciudad”, y ahora, el Metro CDMX presume una pieza que no solo sorprende por sus dimensiones y lo cual le otorgó un Récord Guinness, sino porque literalmente obliga a los pasajeros a moverse para descubrirla.