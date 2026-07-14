Línea 3 del Metro CDMX será remodelada en su totalidad de manera integral a partir del 2027 por lo que se descartó el cierre de estaciones para este año.

“Este año ninguna estación de esta Línea 3 cerrará, ni el servicio se va a interrumpir, hasta el próximo año estaremos interviniendo vías”.

La tarde de este martes 14 de julio, la jefa de gobierno de CDMX, Clara Brugada encabezó la “Presentación del proyecto de intervención de la Línea 3 del Metro“.

Al respecto, Adrián Rubalcava, director general del Metro CDMX destacó que Clara Brugada buscará aumentar la funcionalidad, seguridad y la calidad del espacio.

Línea 3 del Metro CDMX será remodelada a partir del 2027

El gobierno capitalino dio a conocer el proyecto de remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX que arrancará en 2027 de manera escalonada, sin un día exacto o mes próximo.

Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX: proyecto de planeación (Captura de pantalla)

De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton , los trabajos de construcción y obras de equipamiento iniciarán este 2026.

Sin embargo, los trabajos de rehabilitación de la vía, un nuevo sistema de telecomunicación y la puesta en marcha de 45 trenes nuevos se realizarán hasta el 2027.

Al respecto, Clara Brugada hizo una solicitud al Sindicato del Metro CDMX, así como a su gabinete y es empezar lo más pronto posible con la remodelación.

De momento, se anunciaron las fechas para el concurso de licitación con una empresa privada para llevar a cabo la remodelación de la Línea 3.

Y será hasta el 14 de septiembre que se dará a conocer el fallo sobre la empresa ganadora, tras llevarse a cabo el concurso en agosto cuyos lineamientos se publicarán este martes 14 de julio.

Línea 3 del Metro CDMX no cerrará estaciones este año, aclara gobierno capitalino

En este tenor, Clara Brugada resaltó que este año no habrá cierre de vías en la Línea 3 del Metro CDMX, para evitar afectaciones a los 175 millones de personas que traslada al año.

Clara Brugada explicó que el gobierno capitalino todavía está en el proceso de planeación para la remodelación que tendrá una inversión estimada de 40 mil millones de pesos.

Esto fue resaltado por los funcionarios, ya que explicaron, se minimizará la afectación a los usuarios, por lo que la remodelación tomará en cuenta el programa piloto en Universidad.