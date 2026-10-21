El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que fue controlado el conato de incendio registrado en el bajo puente de la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva, en la Línea 9 del Metro CDMX. El fuego habría comenzado por la quema de basura y se extendió hacia la zona de vías.

Debido a las afectaciones, se mantiene un servicio provisional de trenes entre Tacubaya y Chabacano del Metro CDMX, en ambos sentidos, por lo que para atender a las personas usuarias del tramo suspendido, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan apoyo entre Chabacano y Pantitlán.

RTP traslada pasajeros entre Chabacano y Pantitlán por incendio en Línea 9 del Metro CDMX (@MetroCDMX / X)

Incendio en la Línea 9 habría afectado cables de alta tensión y fibra óptica

Adrián Rubalcava informó que, de acuerdo con los reportes preliminares de los Bomberos de la CDMX, el incendio alcanzó cables de alta tensión y fibra óptica, lo que habría provocado un cortocircuito importante en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva.

En las labores de emergencia participaron elementos de Bomberos de la CDMX, así como los equipos Escorpiones y Centauro, y tras controlar el fuego, el personal del Metro CDMX comenzó las revisiones de las instalaciones fijas para determinar el alcance de los daños.

Los trabajos incluyen la inspección del cableado eléctrico y de fibra óptica, además del aislamiento de los componentes afectados y la búsqueda de alternativas para suministrar energía desde otras subestaciones.

De acuerdo con el informe preliminar de los @Bomberos_CDMX, el incendio se originó por la quema de basura y alcanzó cables de alta tensión y fibra óptica del sistema, provocando un cortocircuito importante en la interestación Velódromo–Ciudad Deportiva de la Línea 9.



Nuestros… pic.twitter.com/2eNHia4lTI — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 21, 2026

¿Cuándo se restablecerá el servicio en la Línea 9 del Metro?

El Metro CDMX señaló que las revisiones y reparaciones continuarán durante la noche y podrían extenderse por varias jornadas, ya que el objetivo es garantizar condiciones seguras antes de restablecer el servicio completo de la Línea 9.

Por ahora, las personas usuarias de la Línea 9 del Metro CDMX deben tomar previsiones, utilizar las unidades de RTP entre Chabacano y Pantitlán y consultar los canales oficiales del Metro para conocer cualquier actualización sobre la operación de la Línea 9.