Alejandro ‘Alito’ Moreno criticó al partido Morena por la caída de dos atletas en silla de ruedas durante el Maratón CDMX 2025 llevado a cabo este domingo 31 de agosto.

A través de su cuenta de X, Alito Moreno reprochó a los gobiernos de Morena, en específico al de la Ciudad de México (CDMX), por su “ineptitud” luego de que dos atletas que estaban momentáneamente de punteros en la competencia cayeron al pavimento debido a un bache en el circuito.

“¡Los gobiernos de Morena son el colmo de la ineptitud! Hoy, en el Maratón CDMX, dos atletas en silla de ruedas que iban en la punta terminaron en el suelo por culpa de los baches", criticó el líder nacional del PRI.

Los atletas que sufrieron la aparatosa caída a la altura de Calzada Chivatito, previo a continuar su recorrido sobre Paseo de la Reforma, fueron Francisco Sanclemente, de Colombia, y Gonzalo Valdovinos, de México.

A raíz del incidente en el Maratón CDMX 2025, Alito Moreno señaló que los gobiernos de Morena no pueden tapar ni un hoyo en la calle, pero “juran que están transformando a México”.

Y es que según el priista Morena asegura que los baches “ya no existen” en las carreteras del país.

Moreno terminó su comentario rematando con la frase: “esa es la verdadera Cuarta Deformación”.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya, quien también es una persona con discapacidad y que usa silla de ruedas, lamentó que el gobierno de la CDMX, de Clara Brugada, no pudo tener listo solo un circuito sin baches para el maratón.

El incidente generó críticas hacia el gobierno capitalino por el mal estado de las vialidades y por la presencia de baches en la ruta de la competencia.

Atleta Francisco Sanclemente hace un llamado para atender baches en futuras ediciones del Maratón CDMX

Francisco Sanclemente, uno de los atletas que sufrió una caída en un bache durante el Maratón de la CDMX, narró que quedó muy adolorido derivado del golpe que sufrió a la altura de las costillas luego de que Gonzalo Valdovinos lo golpeó al no poder esquivarlo.

Señaló que al caer, su silla de ruedas sufrió daños, por lo que tuvo que repararla, lo que le hizo perder más tiempo de la competencia.

Pese a ello, indicó que logró terminar el maratón por orgullo y celebró que en términos generales, se encuentra bien físicamente, pues las consecuencias de la caída pudieron haber sido más graves.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades capitalinas a tapar los baches, “porque para las sillas de ruedas es muy complejo, nosotros vamos muy bajito, a veces no los vemos”.

El atleta consideró que este tipo de situaciones son cosas que se pueden prever y solucionar tomando en cuenta de que habrá participantes en silla de ruedas y quienes son los más afectados.