¿Sonrixs hizo trampa en Maratón CDMX 2025? Usuarios aseguran que no corrió 15 de los 42 kilómetros obligatorios.

A través de redes sociales se ha viralizado el caso del influencer Sonrixs, quien participó en el Maratón CDMX 2025 y quien aseguran hizo trampa.

¿Por qué usuarios en TikTok creen que Sonrixs hizo trampa en el Maratón CDMX 2025?

En redes sociales, el influencer Jorge Iván Hernández , mejor conocido en redes sociales como Sonrixs, reveló en su TikTok y redes sociales que corrió en el Maratón CDMX 2025.

En su video a sus seguidores, Sonrixs aseguró que fue un reto y un sueño cumplido el haber participado en el Maratón CDMX 2025; sin embargo, usuarios aseguraron que hizo trampa.

Y es que en los comentarios, algunos de los usuarios de redes sociales subieron una foto en donde se ve a Sonrixs tomar el metro justo a la hora que ocurrió el maratón.

Incluso hay quien sacó la información de la app del Maratón CDMX 2025 revelando que de los 42 kilómetros, Sonrixs no habría corrido 15.

Por lo cual el influecer habría hecho trampa al trasladarse en metro hasta la meta del Maratón CDMX 2025.

Aseguran que el influencer Sonrixs habría hecho trampa en el Maratón CDMX 2025 (Especial)

Sonrixs no ha hablado tras las acusaciones de trampa en el Maratón CDMX 2025

En redes sociales varios usuarios acusaron al influencer chiapaneco Sonrixs de hacer trampa en el Maratón CDMX 2025.

Pues después de que reveló haber participado en el Maratón CDMX 2025, usuarios subieron una foto en donde se ve a Sonrixs tomar el metro a la misma hora que ocurrió el evento deportivo.

Y aunque hubo también quien defendiera a Sonrixs asegurado que, al meterse a la app del Maratón CDMX 2025 y colocar el número del influencer, aparece que sí recorrió los 42 kilómetros.

No obstante, los usuarios mantienen su argumento hacia Sonrixs al acusarlo de tramposo tras la foto del influencer en el metro.

De momento Sonrixs no se ha pronunciado al respecto sobre las acusaciones en su contra por hacer supuestamente trampa en el Maratón CDMX 2025.