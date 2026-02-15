La alta demanda para correr el Medio Maratón CDMX 2026 colapsó el sistema en el arranque de los registros.

A través de las redes sociales usuarios señalaron que la plataforma oficial se había colapsado por lo que no podían inscribirse.

Se colapsa el sistema durante el primer día de inscripción para el Medio Maratón CDMX 2026

Hay una gran expectación por el Medio Maratón CDMX 2026, así quedó demostrado luego de que en el arranque de registros se colapsó el sistema.

Medio Maratón CDMX 2026: inscripciones colapsan sistema (Captura de pantalla )

El sitio web oficial de Emoción Deportiva presentó fallas ante el tráfico masivo de las personas que buscaban obtener uno de los 30,000 folios disponibles.

Desde las primeras horas del sábado, las redes sociales se inundaron de capturas de pantalla con errores de carga.

Corredores que no pudieron completar su inscripción para el Medio Maratón CDMX 2026 narraron que tuvieron que esperar horas, aguantar pantallas congeladas y mensajes de error.

Ante las fallas, se recomienda a los interesados en participar en el Medio Maratón CDMX 2026 esperar hasta que la plataforma se restablezca.

En el Medio Maratón CDMX 2026 pueden participar personas mayores de 18 años, corredores nacionales y extranjeros.

Además de que hay categorías para personas con discapacidad motriz y visual.

También se cuenta con una categoría Élite, la cual es únicamente por invitación, con un máximo de 50 atletas por rama.

¿Cuándo se acaban las inscripciones para el Medio Maratón CDMX 2026?

Cabe recordar que el periodo de inscripción cerrará el 8 de julio por vía digital o antes si se agotan los 30,000 lugares.

Mientras que el cierre definitivo se realizará el 11 de julio a las 16:00 horas durante la Expo que tendrá como sede el World Trade Center Ciudad de México.

Además del deseo de conseguir uno de los lugares disponibles, la saturación del portal tiene que ver con la iniciativa que se dio para quienes se registren antes del 12 de mayo.

Y es que esas personas recibirán un número personalizado con su nombre, lo que ha generado que se aumente el atractivo de la convocaría.

La inscripción para el Medio Maratón CDMX 2026 cuesta:

720 pesos para nacionales

100 dólares para extranjeros