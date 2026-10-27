El alcalde Mauricio Tabe afirmó que su administración mantendrá las acciones para fortalecer la seguridad en Miguel Hidalgo, con la meta de convertir a la demarcación en la alcaldía más segura de CDMX.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), seis de cada diez habitantes de la demarcación se sienten seguros. El alcalde Mauricio Tabe destacó que, al inicio de su administración, Miguel Hidalgo ocupaba el lugar 13 entre las alcaldías de la capital y actualmente se ubica en el segundo puesto.

El alcalde atribuyó estos resultados al trabajo de prevención, vigilancia y coordinación con las autoridades de seguridad. También aseguró que continuará reforzando las acciones en barrios y colonias para mejorar la percepción de seguridad.

Hoy quiero reconocer que llevamos todo el año siendo la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México. Nos propusimos trabajar para ser la primera y no vamos a bajar la guardia. Sabemos que todavía hay delitos en distintas zonas y vamos a seguir trabajando para que, en el último rincón de Miguel Hidalgo, en todos nuestros barrios y colonias, nuestros vecinos se sientan más seguros. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe busca posicionar a Miguel Hidalgo como alcaldía más segura (cortesía)

Vigilancia y prevención del delito en Miguel Hidalgo

Durante una conferencia de prensa, el alcalde, Mauricio Tabe señaló que su objetivo es consolidar a la demarcación como el Bastión de la Libertad, bajo la premisa de que las personas puedan vivir y transitar con tranquilidad.

Entre las medidas que destacó se encuentran la reiluminación de colonias, la recuperación de módulos de seguridad, la instalación de cinco centros de monitoreo, los operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la colocación de carpas de vigilancia y el fortalecimiento de la presencia policial.

El alcalde también indicó que mantiene presión sobre las autoridades policiales y de procuración de justicia para que las denuncias reciban seguimiento, se revisen las imágenes de las cámaras y se realicen las investigaciones correspondientes.

También estoy encima, presionando a la Policía y a la Fiscalía para que, cada vez que ocurre un delito, se obtengan las imágenes de las cámaras y se realicen las investigaciones correspondientes. No tienen idea del nivel de presión que ejercemos para que las áreas de investigación no dejen sueltas las denuncias y detengan a los delincuentes. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

Operativo por el Día de Muertos en Miguel Hidalgo

El alcalde anunció el operativo Día de Muertos Miguel Hidalgo, que se realizará del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre en los panteones Civil de Dolores y Sanctorum, donde se espera recibir a más de 60 mil visitantes.

Para estas labores se desplegarán 30 elementos, cuatro unidades, 15 carpas estratégicamente ubicadas y un vehículo blindado Rhino, con el propósito de reforzar la vigilancia y brindar atención a las personas que visiten a sus familiares.

Además, 40 personas y 15 vehículos supervisarán la vía pública, establecimientos mercantiles, mercados y tianguis. Las acciones incluirán la revisión de horarios, aforos y niveles de ruido, en coordinación con las autoridades correspondientes.

Acompañaron al alcalde Marcela Gómez Zalce, titular de la Comisión en Seguridad Ciudadana; César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, y José Federico Piña Mendieta, director ejecutivo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Operativo por la Fórmula 1 en CDMX

Como parte de las acciones de seguridad ciudadana CDMX, del 27 de octubre al 1 de noviembre también se implementará el operativo Fórmula 1 CDMX en las zonas turísticas de la demarcación.

Tabe explicó que el objetivo es que residentes y visitantes disfruten de las actividades con tranquilidad. Asimismo, exhortó a los propietarios de establecimientos mercantiles a respetar las disposiciones para evitar incidentes.

Ya estamos organizados para que quienes nos visiten disfruten con tranquilidad y obviamente estamos haciendo el exhorto a todos los dueños de los establecimientos mercantiles a que no se pasen de la raya para que evitemos problemas. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

El el alcalde, Mauricio Tabe sostuvo que estos operativos forman parte de las acciones para mantener las calles en orden y los espacios públicos libres y seguros. Reiteró que su gobierno continuará trabajando para que Miguel Hidalgo avance del segundo al primer lugar entre las alcaldías con mejores resultados de percepción de seguridad.