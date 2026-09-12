Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, condenó las expresiones antisemitas durante una manifestación realizada en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, en medio de supuestas movilizaciones propalestinas.

En el marco de las celebraciones de Rosh Hashaná y Yom Kipur, Mauricio Tabe destacó que la Miguel Hidalgo es un espacio para todos y expresó su solidaridad con la comunidad judía ante lo sucedido.

Mauricio Tabe condena expresiones antisemitas durante manifestación en Polanco (Captura de pantalla)

Mauricio Tabe critica expresiones antisemitas en protesta de Polanco y se solidariza con comunidad judía en México

El pasado viernes 11 de septiembre, un grupo de personas con banderas de Palestina se manifestó por las calles de Polanco a fin de llegar a una de las sinagogas judías más emblemáticas de la Ciudad de México (CDMX).

Pese a decirse en favor de Palestina, las consignas no eran de “Palestina libre” o “Alto al fuego”, sino que los manifestantes pedían la salida de la comunidad judía de México, lo que se interpretó como expresiones antisemitas.

Mauricio Tabe expresó su rechazo a estas expresiones, reiterando que en la alcaldía Miguel Hidalgo “no hay lugar para el odio ni la discriminación”, pues es un espacio de libertades donde todos caben.

El exembajador Nathan Wolf condenó los hechos y, al ser de la comunidad judía, se dijo en contra de estos actos antisemitas. Resaltó que él es mexicano y cuestionó el porqué tendría que dejar su país.

“Y hoy, frente a una sinagoga en Masaryk, una manifestación terminó exigiendo que los judíos se vayan de México. ¿Irnos a dónde? Somos mexicanos. Mexicanos de religión judía. Este es nuestro país”. Nathan Wolf