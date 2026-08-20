Un chofer de transporte público murió baleado durante un asalto en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los hechos ocurrieron esta mañana de jueves, 20 de agosto de 2026, en Periférico Norte, muy cerca de Toreo de Cuatro Caminos, a la altura de la vialidad Ingenieros Zapadores.

De acuerdo con reportes preliminares, cuando uno de los pasajeros se negó a entregar sus pertenencias, se registró un tiroteo al interior del autobús que circulaba en Anillo Periférico.

El ladrón disparó en cuatro ocasiones; uno de los proyectiles impactó en la cabeza del chofer de la unidad, quien poco después murió a causa de las heridas de bala.

Elementos de la policía de Naucalpan y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México se presenciaron en la zona para atender la emergencia.

La lateral de Periférico Norte con dirección a Tacubaya y Chapultepec, permanece cerrada. Esto complica la circulación de los automovilistas, quienes están siendo desviados por elementos de tránsito hacia calles de la colonia interna para poder salir a la altura de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asesinan a chofer de transporte público sobre Periférico, cerca de la Puerta 7 del Campo Militar 1.

No hay detenidos. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/W9kjwWbsJo — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 20, 2026

Asalto a transporte público en Naucalpan; no hay detenidos

Como parte del protocolo, se acordó la zona y se aseguró la unidad para que peritos forenses de la Fiscalía del Estado de México recopilen y analicen pruebas e indicios en la escena que tuvo lugar en el municipio de Naucalpan.

Hasta el momento no hay detenidos. Autoridades recaban testimonios y revisan cámaras de videovigilancia del C5 del Estado de México para identificar y definir la ruta que tomó el ladrón.

Por estos hechos, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación.

Previo a su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), familiares del operador de transporte acudieron al sitio para su identificación y el reclamo del cuerpo.