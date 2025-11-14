La cineasta Maryam Pirband fue homenajeada con el Premio Q otorgado por la Revista Q Qué México, un reconocimiento a su trayectoria de más de 15 películas dirigidas.

Durante la ceremonia, realizada en el Teatro Centenario Coyoacán en la Ciudad de México, presentó el tráiler de Vertical, su más reciente producción filmada en León, Guanajuato.

Maryam Pirband recibe reconocimiento por su visión y compromiso cinematográfico

El Premio Q, es considerado como uno de los galardones más prestigiosos del país, pues reconoce la excelencia, liderazgo y compromiso de las figuras que han dejado huella en sus respectivas disciplinas. En esta edición, Pirband compartió escenario con personalidades como Norma Lazareno y María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”.

Con una carrera que abarca guionismo, actuación y producción, Maryam se ha posicionado como una de las directoras que utiliza el cine para contar historias de lucha y justicia social.

Maryam Pirband hace un llamado a la unión

Durante su mensaje, Pirband expresó un mensaje contundente: “todos somos uno”, destacando que su vida profesional la ha llevado a trabajar en distintas regiones del mundo.

Premios Q reconocen la excelencia cinematográfica de Maryam Pirband (Cortesía)

Asimismo, felicitó a la revista por la celebración de su 19 aniversario, consolidada como un referente en el Bajío y con presencia nacional e internacional.

“Soy un nuevo miembro de esta familia, una persona que cuenta historias. Inicié mi viaje en Irán donde nací y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes regiones, por ello puedo confirmar que todos somos uno. El cine me trajo a este maravilloso país llamado México y me siento honrada de poder trabajar y hacer más películas aquí” Maryam Pirband, cineasta

Por otra parte, la cineasta presentó el tráiler de Vertical, película que mantiene la visión social que caracteriza su trabajo.

Maryam recibió el reconocimiento acompañada por Paty Navidad y Eduardo España. Además, a la ceremonia asistieron figuras como Mauricio Herrera, Lupita Sandoval, Arturo Carmona y Cristian de la Fuente, entre otros.

Finalmente, Maryam Pirband cerró su mensaje con un llamado a la solidaridad y unión, destacando que es importante ayudarse mutuamente.