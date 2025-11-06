Emma Stone y Jennifer Lawrence unirán sus talentos en una película bastante curiosa, siendo esta la primera vez que participan en el mismo proyecto, el cual será de Disney.

No solo eso, tanto Emma Stone y Jennifer Lawrence serán productoras, además de que protagonizarán esta película, lo cual eleva la expectativa.

Emma Stone (Vianney Le Caer/Invision/AP / Vianney Le Caer/Invision/AP)

¿Cuál será la película que unirá a Emma Stone y Jennifer Lawrence?

Emma Stone y Jennifer Lawrence producirán y actuarán en una película de Miss Piggy, la popular muppet, eterna novia de la Rana René (o Kermit).

Fue Jennifer Lawrence quien confirmó que ella y Emma Stone se encargarán de la nueva película de Miss Piggy, la cual contará con un guion de Cole Escola.

De momento no hay más detalles al respecto, aunque se sabe que Disney será el estudio detrás del filme, pues son dueños de los derechos de Los Muppets.

Si bien Miss Piggy ha aparecido en todos los programas, caricaturas y películas alrededor de estos personajes, pocas veces ha tenido un protagónico, a pesar de ser de las más famosas.

Se espera que durante 2026 se den más detalles acerca del filme, aunque viendo los tiempos de filmación actual, podríamos ver la obra hasta entre 2028 y 2030.

Jennifer Lawrence (FREDERIC J. BROWN / AFP)

La película de Miss Piggy será la primera colaboración de Emma Stone y Jennifer Lawrence

Aunque son dos de las actrices más populares de su generación, Emma Stone y Jennifer Lawrence no habían colaborado nunca hasta esta película de Miss Piggy.

Algo que ha sorprendido a muchas personas, pues nunca hemos visto juntas a Emma Stone y Jennifer Lawrence actuando o produciendo algún proyecto.

Aunque sus mayores reconocimientos han sido por papeles dramáticos, ambas actrices están familiarizadas con la comedia, por lo que no hay nada que temer con este filme.

Muchos fans ya esperan las interacciones entre Emma Stone, Jennifer Lawrence y Miss Piggy, pues consideran que serán de lo mejor que se verá en la película.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca de esta nueva película de Los Muppets.