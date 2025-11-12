Te contamos quién es Santiago Segura, actor y cineasta español que aparece en las películas de Guillermo del Toro.

Una de las amistades más importantes que ha cosechado en el cine Guillermo del Toro, de 61 años de edad, es la de Santiago Segura.

¿Quién es Santiago Segura?

Santiago Segura Silva es un actor, presentador de televisión, guionista de historietas y cineasta español.

La carrera de Santiago Segura es popular por la saga de “Torrente”, así como por su papel de Javier García en la serie “Padre no hay más que uno”.

¿Cuántos años tiene Santiago Segura?

En la actualidad, Santiago Segura tiene 60 años de edad. Nació el 17 de julio de 1965 en el distrito madrileño de Carabanchel, España.

¿Quién es la esposa de Santiago Segura?

Se sabe que la esposa de Santiago Segura es María Amaro, maquilladora profesional de cine y televisión.

¿Qué signo zodiacal es Santiago Segura?

Por su fecha de nacimiento, Santiago Segura es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Santiago Segura?

El actor español Santiago Segura tiene dos hijas actrices que son:

Calma Segura, de 17 años de edad

Sirena Segura, de 11 años de edad

¿Qué estudió Santiago Segura?

Santiago Segura estudió la carrera de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué ha trabajado Santiago Segura?

Desde muy joven, Santiago Segura inició a rodar películas. Sin embargo, su fama llegaría en 1995 con la cinta El día de la bestia de Alex de la Iglesia.

Las series y películas más conocidas en las que ha participado Santiago Segura son:

Relatos de medianoche (1989)

Todos a la cárcel (1993)

Acción mutante (1993)

Todo es mentira (1994)

Two Much (1995)

Tengo una casa (1996)

Perdita Durango (1997)

La niña de tus ojos (1998)

Torrent, el brazo tonto de la ley (1998)

Muertos de la risa (1999)

Obra maestra (2000)

Torrente 2: Misión en Marbella (2001)

Aquí no hay quien viva (2003)

La máquina de bailar (2006)

El gran Vázquez (2010)

Balada triste de trompeta (2010)

La chispa de la vida (2011)

Padre no hay más que uno (2019)

¿En qué películas de Guillermo del Toro aparece Santiago Segura?

Guillermo del Toro y Santiago Segura se conocieron en el Festival de Sitges de 1993.

Desde entonces, el actor español y el director mexicano han formado una gran amistad.

Santiago Segura ha realizado algunos cameos y apariciones en estas películas de Guillermo del Toro:

Blade (2002)

Hellboy (2004)

Pacific Rim (2013)

Frankenstein (2025)

En el caso de Frankenstein, Santiago Segura aparece en el minuto 39:46 segundos como un condenado a muerte con aliento fétido que rechaza el Dr. Frankenstein.

El propio Guillermo del Toro ha confesado entre risas en una entrevista por qué le gusta que aparezca Santiago Segura:

“Me gusta mucho maltratarle. Trato de hacer que muera horrible o se arrastre entre heces o que lo golpee alguien. Hacerlo sufrir.” Guillermo del Toro