Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, inauguró en el Centro Cultural Ollin Yoliztli el primero de los 467 consultorios médicos que el organismo habilitará en todo el país como parte de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Atención Primaria.

Vamos a hacer 467 consultorios en centros de trabajo. La idea es aproximar el servicio de salud pública a la gente y, con ello, expandir la infraestructura de salud; despresurizar clínicas y áreas de urgencias; detectar y tratar enfermedades crónicas no transmisibles a tiempo, desde el consultorio; ayudar a disminuir el gasto de bolsillo que realiza la gente, porque va a una farmacia y ahí mismo le hacen su consulta, pero paga; y fortalecer el trato digno a la derechohabiencia. Martí Batres

ISSSTE refuerza la atención primaria con nuevos consultorios

Martí Batres destacó que esta nueva unidad beneficiará a mil 132 personas de la comunidad artística, entre músicos, docentes, alumnos y trabajadores. Además, supera ampliamente los estándares normativos al contar con 72 metros cuadrados, frente al mínimo requerido de 19.

Este consultorio se convierte en un modelo de referencia para futuros espacios en instituciones públicas, en concordancia con las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mantiene la salud y la seguridad pública al centro de su agenda.

La unidad cuenta con cuatro módulos: consultorio, sala de espera, oficina y sanitarios. Está equipada con mesa de exploración, negatoscopio, estuche de diagnóstico, báscula con estadímetro, pesa para bebés, gabinetes para medicamentos y mobiliario general.

El titular del ISSSTE detalló que los consultorios tendrán abasto básico de analgésicos, antibióticos de primera línea, antihipertensivos, antidiabéticos y tratamientos contra el colesterol. Cada unidad contará con personal médico y de enfermería.

La inversión prevista para cada consultorio oscila entre 300 mil y 600 mil pesos, un costo menor al de construir una nueva unidad médica, gracias a que diversas dependencias cederán espacios disponibles para su instalación.

Martí Batres inaugura el primer consultorio del ISSSTE en el Centro Cultural Ollin Yoliztli. (Cortesía)

Integrantes de la comunidad del Ollin Yoliztli expresaron su satisfacción por la apertura, destacando que este consultorio representa un apoyo para docentes y estudiantes.