La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este viernes 16 de octubre Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados en CDMX.
El pronóstico de las autoridades se estableció para la madrugada y mañana del sábado 17 de octubre 2026.
Mientras que para la tarde y noche de hoy se espera un ambiente templado con cielo nublado.
Además lluvias fuertes a muy fuertes con posible caída de granizo y actividad eléctrica. Igualmente vientos de 10 a 35 km/h y rachas superiores a los 50 km/h.
Activan alerta amarilla en cinco alcaldías de CDMX por temperaturas de 4 grados
Las alcaldías que se encuentran en Alerta Amarilla por temperaturas de hasta 4 grados en Ciudad de México son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Ante tal pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse de forma adecuada, tapándose nariz y boca.
Igualmente, exhortó a evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
De manera adicional sugirió resguardar a mascotas del frío, no dejándolas en la intemperie.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también pidió atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informados a cualquier actualización sobre el pronóstico en la capital.