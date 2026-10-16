La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este viernes 16 de octubre Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados en CDMX.

El pronóstico de las autoridades se estableció para la madrugada y mañana del sábado 17 de octubre 2026.

Mientras que para la tarde y noche de hoy se espera un ambiente templado con cielo nublado.

Además lluvias fuertes a muy fuertes con posible caída de granizo y actividad eléctrica. Igualmente vientos de 10 a 35 km/h y rachas superiores a los 50 km/h.

CDMX se congela este sábado: activan Alerta Amarilla por temperaturas de 4 grados (Yerania Rolón Rolón/Cuartoscuro)

Activan alerta amarilla en cinco alcaldías de CDMX por temperaturas de 4 grados

Las alcaldías que se encuentran en Alerta Amarilla por temperaturas de hasta 4 grados en Ciudad de México son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Ante tal pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse de forma adecuada, tapándose nariz y boca.

Activan alerta amarilla en cinco alcaldías de CDMX por temperaturas de 4 grados (@SGIRPC_CDMX)

Igualmente, exhortó a evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

De manera adicional sugirió resguardar a mascotas del frío, no dejándolas en la intemperie.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también pidió atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informados a cualquier actualización sobre el pronóstico en la capital.