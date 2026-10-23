La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una Alerta Amarilla en seis alcaldías de la CDMX, debido a que se esperan bajas temperaturas para la mañana de este viernes 23 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico del clima, las bajas temperaturas en CDMX se registrarán entre las 02:00 y las 08:00 horas de la mañana.

Ante ello, la SGIRPC compartió una serie de recomendaciones a seguir, para que tú y los tuyos no sufran las consecuencias de las bajas temperaturas.

Mañana fría en CDMX (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Activan Alerta Amarilla en estas alcaldías de CDMX por bajas temperaturas

La SGIRPC informó que se activó una Alerta Amarilla debido a la presencia de bajas temperaturas en al menos 6 alcaldías de la CDMX.

De acuerdo con las autoridades, las seis alcaldías de la CDMX que registrarán un clima gélido para la mañana de este viernes 23 de octubre, principalmente en las zonas altas, son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

El pronóstico del clima señala que la temperatura que prevalecerá durante la madrugada y las primeras horas del viernes 23 de octubre oscilará entre los 4 y 6 grados centígrados.

Mañana fría en CDMX: activan Alerta Amarilla en seis alcaldías para este viernes (@SGIRPC_CDMX / X)

Activan Alerta Amarilla en estas alcaldías de CDMX por bajas temperaturas

Como medidas de prevención ante las bajas temperaturas en la CDMX, la SGIRPC compartió una serie de recomendaciones a seguir:

Vestir con ropa abrigadora, cubre principalmente la zona de nariz, boca y cuello, al igual que manos y pies.

Resguarda a las mascotas al interior de tu vivienda. ¡Nunca los dejes a la intemperie!

No te expongas a cambios bruscos de temperatura.

Bebe líquidos abundantemente, de preferencia agua.

Ingiere alimentos como frutas y verduras que contengan vitaminas A y C.

Usar crema hidratante para manos y cuerpo.

Es importante estar preparado para las bajas temperaturas, con el objetivo de evitar cualquier situación que represente un riesgo para tu salud y la de tu familia.