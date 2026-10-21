Este miércoles 21 de octubre, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de puertos debido a un evento de Norte en Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Campeche.

De acuerdo con la dependencia, el fenómeno climatológico es catalogado de “fuerte a muy fuerte”, lo que generará afectaciones en Golfo de México y Mar Caribe.

Puertos cerrados en Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Campeche por evento de Norte

La Semar y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informaron que los puertos cerrados por evento de Norte son:

Embarcaciones mayores: Veracruz: Coatzacoalcos, Alvarado / Campeche: Campeche

Embarcaciones menores: Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado, Tamiahua, Tecolutla, Cazones, Nautla, Tonalá, Balzapote, Tlacotalpan / Tabasco: Sánchez Magallanes / Campeche: Campeche y Seybaplaya / Quintana Roo: Puerto Morelos, Puerto Juárez, Isla Mujeres

Evento de Norte obliga a cerrar puertos en Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Campeche (@CNPC_MX)

Ante tal situación, las autoridades exhortó a la población para mantenerse informada.

Igualmente, sugirieron implementar precauciones para la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.

Un evento de Norte es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por presentar vientos fuertes, fríos y secos que soplan de norte a sur sobre el Golfo de México.

Lo que provoca rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, además bajas temperaturas y oleaje elevado. Su duración puede ir de una a dos días.