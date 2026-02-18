El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la develación del billete del Sorteo Superior No. 2875, conmemorativo del “Centenario de la creación de las Escuelas Secundarias Públicas” en México.

Con este acto se reconoció la trascendencia histórica de este grado académico dentro del Sistema Educativo Nacional, que para millones de jóvenes ha representado un motor de cambio, esperanza y profesionalización.

Mario Delgado destaca el papel transformador de la educación secundaria

La ceremonia se realizó en la Secundaria General No. 4 “Moisés Sáenz”, en la Ciudad de México, donde Mario Delgado resaltó que las aulas de secundaria son el espacio donde se vive la transición de la infancia a la adolescencia y comienza a forjarse la identidad.

En el marco del centenario, subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó la Beca Rita Cetina, con el objetivo de garantizar la permanencia escolar y asegurar que ninguna o ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos.

Informó que actualmente 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben este apoyo, consolidando el compromiso del Gobierno de México con la educación pública.

Tenemos de nuestro lado la fuerza de la juventud, su imaginación, su esperanza y su inteligencia; esa luz que brilla en los ojos de quienes saben que el mundo puede ser diferente. Mario Delgado, titular de la SEP

Asimismo, afirmó que las y los adultos trabajan para no defraudar a las y los adolescentes, poniendo en sus manos herramientas materiales, institucionales y pedagógicas que les permitan construir el futuro que merecen.

Olivia Salomón destaca a la secundaria como semillero de esperanza y talento

Por su parte, Olivia Salomón señaló que la escuela secundaria es un momento permanente en la vida de millones de personas, donde la curiosidad se convierte en vocación y las experiencias se transforman en memoria.

Al presentar el diseño del billete conmemorativo, destacó que los 100 años de la secundaria pública representan un siglo en el que México ha sembrado esperanza, talento y futuro en cada aula.

Ante la comunidad escolar, recordó que la Lotería Nacional, con 255 años de historia, ha acompañado los grandes momentos del país y hoy se suma a la celebración de esta etapa fundamental en la formación de generaciones.

En su intervención, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, señaló que la secundaria debe consolidarse como un espacio de transformación social, conforme a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), dejando de ser vista únicamente como un puente entre primaria y media superior.

SEP y Lotería presentan billete del Centenario de secundaria. (Cortesía)

El Sorteo Superior No. 2875 cuenta con 2 millones 400 mil cachitos distribuidos en todo el país. El Premio Mayor es de 17 millones de pesos en dos series, con una bolsa total de 51 millones de pesos en premios.

El sorteo se realizará el viernes 6 de marzo de 2026 a las 20:00 horas. Los billetes ya están disponibles en más de 11 mil puntos de venta y en el portal oficial miloteria.mx. La transmisión será en vivo a través del canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional.