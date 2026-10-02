La Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría financiado a grupos estudiantiles de derecha en México antes del 2 de octubre 1968 y después de la matanza de Tlatelolco.

Este jueves 1 de octubre, a un día de cumplirse 58 años de la muerte de los estudiantes, se dio a conocer que la CIA habría jugado un papel activo en la polarización de los estudiantes.

Esto lo dio a conocer una evaluación del archivo de la CIA, bajo la acusación de que a 58 años, se siguen manteniendo detalles ocultos y se rehusan a divulgar los documentos.

CIA financió a grupos estudiantiles de derecha en México antes y después de Tlatelolco

El Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer la infiltración de la CIA en el movimiento de 1968, ya que habría financiado grupos de derecha antes y después de la matanza de Tlatelolco.

CIA financió grupos de derecha en México antes y después de Tlatelolco (Especial)

Mediante una publicación, denunció las operaciones encubiertas de la CIA, que datan desde 1963, con un financiamiento al Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO).

La CIA pagaba a dicho grupo estudiantil de derecha con 6 mil dólares anuales, que operaba como tropas de choque, así como al Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas.

Asimismo, la CIA habría provocado la expulsión de rectores considerados de izquierda de las universidades con movimientos estudiantiles, como en 1952.

La dependencia estadounidense recordó que la intervención de la CIA fue advertida desde un año antes de la masacre, revelando el apoyo anual al grupo MURO.

Esto, bajo el señalamiento de polarizar a los estudiantes, que mantuvo hasta después de la matanza de Tlatelolco, momento en que se infiltró en las filas del PRI y entre liderazgos estudiantiles.

2 de octubre de 1968 (Cuartoscuro / Graciela López)

La CIA mantiene documentos ocultos sobre México y la matanza de Tlatelolco

El archivo estadounidense también acusó que la CIA mantiene documentos de México clasificados, algunos publicados por extractos; sin embargo, la agencia no ha dado a conocer todo.

De acuerdo con la dependencia, fue desde el asesinato de su presidente, John F. Kennedy, que se solicitó a la CIA documentación de su estación en Ciudad de México, la cual negó compartir.

Ha entregado diversos extractos y ha publicado versiones desclasificadas la más reciente en enero 2026, pero el Archivo de Estados Unidos le exige que entregue todos los documentos.

La CIA tendría documentos de México y sus estaciones en cuatro entidades, desde 1947 hasta junio de 1969; no obstante, no los ha entregado en su totalidad.