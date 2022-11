La marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) llegó al Monumento a la Revolución y les prendieron las fuentes danzantes; la situación quedó registrada en video.

Este domingo 13 de noviembre, miles de ciudadanos marcharon por la defensa del INE ante la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); en donde, entre otras cosas, se planea reemplazar al instituto por el INEC.

En ese sentido, y como modo de desacuerdo ante dicho planteamiento, mexicanas y mexicanos de más de 50 ciudades, así como personas de todo el mundo, marcharon en defensa del INE.

No obstante, en la Ciudad de México (CDMX) los asistentes denunciaron que a su llegada al Monumento a la Revolución trataron de mojarlos , y aseguraron que se trató de una medida de “disuasión”.

VIDEO: Prenden las fuentes danzantes a asistentes de la marcha por el INE

A través de redes sociales, la periodista Fernanda Familiar compartió un video en el que denunció que el gobierno de la CDMX prendió las fuentes danzantes del Monumento a la Revolución.

De acuerdo con la grabación, las personas que acudieron a la marcha por el INE, y caminaron del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, a su llegada encontraron las fuentes danzantes funcionando.

Por lo que, mientras las y los ciudadanos entonaban la consigna “el INE no se toca” , también cubrían la salida de agua de las fuentes con sus pies, para así evitar que el agua los mojara.

Además, según indicó uno de los asistentes a la marcha, las fuentes no se apagaron en ningún momento; señaló que estuvieron prendidas desde que llegó al Monumento a la Revolución hasta que se fue, y enfatizó que “fue uno de los que se plantó desde el inicio”.

Cabe destacar que dicha acción fue señalada como un intento para “sabotear” la marcha, y añadieron que ni con el doble no circula de la contingencia, ni con las fuentes danzantes encendidas “pudieron parar la marcha por el INE”.

Marcha por el INE también se realizó en medio de contingencia ambiental

Cabe destacar que el pasado sábado 12 de noviembre se anunció que este domingo existiría contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México(ZMVM); situación que también fue considerada como un “intento de sabotaje” a la marcha por el INE.

Pues así lo expusieron diferentes personajes y ciudadanos, quienes señalaron que no era una casualidad que se declarara contingencia ambiental el mismo día de la marcha por el INE, no obstante, indicaron que “ni con esas” lograrían que no hubiera asistencia en la marcha.

Ante dicha situación la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró que la contingencia no tenía relación con la marcha por el INE, ni existía un intento de sabotaje de su parte, pues dicha medida es tomada por el grupo técnico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) y no por ella.