Manolo Fernández, productor y locutor, denunció que fue víctima de robo en pleno Polanco y dijo ya estar harto de lo que sucede en la CDMX.

El productor transmitió en vivo desde su cuenta de Instagram para denunciar que la noche de ayer, 26 de enero, fue víctima de robo en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con lo dicho por Manolo Fernández, éste abandonó su automóvil por 15 minutos para cenar y cuando regresó le habían dado un cristalazo a su vehículo para robarle todo lo que llevaba dentro.

Entre los objetos que le robaron fue una maleta de gimnasio y una mochila donde transportaba su computadora portátil, la cual estaba en la cajuela.

“Estoy hasta acá, hasta la madre de lo que pasa en esta ciudad. Alcaldía Miguel Hidalgo, pleno Polanco, pleno Polanco, casual, cristalazo a mi carro, me sacaron todo, todo lo que traía aquí”.

Manolo Fernández narró que tras el robo en pleno Polanco, arribaron policías de la CDMX para pedirle sus datos, aunque dijo no saber para qué.

Asimismo se quejó de que le explicaron que las cámaras de vigilancia del C5 de la zona no servían, por lo que no podían obtener información de los asaltantes.

“Ahí hay una cámara de las del C5, ahí hay otra cámara del C5, y no sirven, curiosamente no sirven ‘no es que no sirve la cámara’, entonces los hijos de puta pues ya se llevaron mi computadora y mi tranquilidad y mi paz y está de la chingada”.

Manolo Fernández